Cuando el presidente visita tu casa, pero para capturarte: De la Espriella sorprendió a hombre con un “Bienvenido a la Patria Milagro”

El presidente Abelardo de la Espriella se ha mostrado activo recorriendo algunos puntos del país en los que se han registrado operativos en compañía de la Fuerza Pública.
Hace poco lo vimos en Santa Marta, después del paro armado organizado por ‘Los Pachenca’, tras ser abatido José Luis Pérez Villanueva, conocido como alias Cholo o Comando 25.
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De la Espriella siguió por Santander y hace poco lo vimos en Cali, donde estuvo durante la madrugada de este jueves 24 de septiembre coordinando la denominada Operación Iron, que se desarrolla mediante la intervención de seis comunas, 15 barrios y 24 microterritorios, además de 83 órdenes de captura.
“Estamos recuperando el centro cuadra por cuadra, interviniendo edificaciones, casas y terrenos que deben estar al servicio de los caleños y jamás bajo el control de estructuras criminales”, escribió el primer mandatario en su cuenta de X.