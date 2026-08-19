Estas son las personas que iban a entrar al gobierno De la Espriella y se quedaron por fuera por su pasado con Petro

El Gobierno de Abelardo De La Espriella comenzó a revisar con lupa los antecedentes de las personas que aspiran a ocupar cargos en la administración nacional. La instrucción presidencial a varios ministros, según se ha conocido, ha sido verificar las hojas de vida, los vínculos laborales y las actuaciones previas de los candidatos para evitar nombramientos que puedan resultar incompatibles con los principios y lineamientos del nuevo Ejecutivo. La advertencia cobró especial relevancia durante los primeros días del Gobierno, mientras el país aún atendía las emergencias provocadas por el terremoto que sacudió varias regiones de Colombia. Lea también: De la Espriella denunció nómina paralela de 900.000 contratos en el gobierno Petro y otras revelaciones del ‘Libro de la verdad’ En paralelo con la respuesta a la tragedia, la administración del abogado De la Espriella avanzó en la conformación de su gabinete y en la designación de funcionarios para distintas entidades. Sin embargo, algunos de esos nombramientos tuvieron que ser revertidos o quedaron en el camino después de que se conocieran los antecedentes de sus protagonistas y sus vínculos con el gobierno de Gustavo Petro.

1. Carlos Sepúlveda, en DNP

Uno de los casos más llamativos ocurrió en el Departamento Nacional de Planeación, DNP. Carlos Eduardo Sepúlveda Rico había sido escogido inicialmente para dirigir la entidad, pero su designación no llegó a consolidarse. Uno de los motivos habría sido su orientación sexual, de acuerdo con información de La Silla Vacía. En contexto: Se perdió el rastro” de $1,38 billones en la UNGRD, denunció gobierno de De la Espriella en el “Libro de la verdad” Sepúlveda había participado como coordinador en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, construido durante la administración de Gustavo Petro, circunstancia que habría generado reparos dentro del nuevo Gobierno. Aunque no se cuestionaron públicamente su formación ni su experiencia, su participación en una de las principales apuestas técnicas del anterior mandato terminó convirtiéndose en un factor determinante. En su reemplazo fue designado Julián Buitrago, quien cuenta con experiencia en la administración pública y en la Secretaría de Planeación de Pereira. La decisión fue sorpresiva, incluso para el mismo Sepúlveda, como lo cita La Silla Vacía. Según ese medio, él se enteró cuando el presidente De la Espriella nombró a Buitrago, un administrador de negocios y activista digital de derecha radical. “No tengo información al respecto”, le dijo a ese medio Carlos Sepúlveda. No se pierda: Plan Milagro arranca con pérdidas por $30 billones y miles de viviendas por reconstruir El cambio, sin embargo, también generó cuestionamientos y críticas incluso entre sectores cercanos al nuevo Gobierno, que consideraron desacertada la decisión de retirar a Sepúlveda.

2. El caso de Magda Yolima en MinTics

La revisión de hojas de vida, hecha por el nuevo Gobierno en medio del inicio del mandato de De la Espriella, también alcanzó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Allí, la ministra Alexandra Falla recibió una instrucción directa del presidente para examinar cuidadosamente los nombramientos adelantados dentro de su equipo y verificar los antecedentes de quienes aspiraran a ocupar cargos en la cartera. Uno de los casos fue el de Magda Yolima Amaya Arévalo, quien había asumido como secretaria general del MinTIC el 12 de agosto pasado. Apenas tres días después presentó su renuncia, que fue aceptada de inmediato. No se pierda: Gobierno de Abelardo entrega a Fiscalía y organismos de control un “Libro Blanco” con denuncias sobre el gobierno Petro Amaya había trabajado durante el gobierno anterior en el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, entidad relacionada con el Ministerio de Educación.

3. Silvana Arbeláez en MinTics

Otro nombramiento que no llegó a concretarse fue el de Silvana Beatriz Arbeláez Bateman, cuya hoja de vida había sido publicada como aspirante a asesora del Ministerio de las TIC. Su llegada fue frenada después de que se conociera su trayectoria durante la administración Petro, que incluyó funciones en el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el sistema de medios públicos y el propio Ministerio de las TIC.

4. Caso en la ANI

El cuarto episodio se presentó en la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Andrés Camilo Pardo Jiménez había sido designado como vicepresidente corporativo, pero permaneció apenas unos días en el cargo antes de presentar su renuncia. Su salida se produjo después de que trascendiera su cercanía con figuras del anterior Gobierno, entre ellas el exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo. Aunque las comunicaciones oficiales no atribuyeron expresamente estas salidas a los vínculos con la administración anterior, ese factor se convirtió en el centro del escrutinio político. De hecho, el nuevo Gobierno ha dejado ver que pretende establecer una línea de ruptura marcada con el equipo que acompañó a Gustavo Petro. Le puede interesar: Plan Milagro arranca con pérdidas por $30 billones y miles de viviendas por reconstruir La revisión de los nombramientos hace parte de una estrategia más amplia de diferenciación frente al anterior mandato. En esa misma línea, el Gobierno presentó un denominado ‘Libro blanco’ con hallazgos que atribuye a la administración Petro y que fueron remitidos a organismos como la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría para que sean objeto de las investigaciones correspondientes. Así, mientras el Ejecutivo avanza en la atención de la emergencia causada por el terremoto y termina de consolidar su estructura administrativa, también enfrenta el desafío de conformar un equipo que responda a sus criterios políticos y técnicos. Los primeros casos dejan una señal inequívoca: para el Gobierno de De La Espriella, la trayectoria de los funcionarios y, especialmente, sus vínculos con la administración anterior, será un elemento determinante a la hora de ocupar cargos públicos. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas