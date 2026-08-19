Copa Élite de Baloncesto se juega en Antioquia con deportistas de talla internacional

Con la presencia de ocho equipos masculinos, que disputarán 56 partidos a lo largo de 28 jornadas, se adelanta en Antioquia la Copa Élite de Baloncesto, certamen que cuenta con varios refuerzos extranjeros y un gran número de figuras de la Selección Colombia.

Los compromisos, que se disputan en los coliseos Iván de Bedout, Universidad de Medellín, Guarne, Copacabana, Rionegro, La Ceja y La Estrella, presentan nóminas de lujo: jugadores profesionales que entran a reforzar a los equipos sub-19 que buscan el título que en 2025 obtuvo Girardota.

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Cada uno de los conjuntos participantes cuenta con un extranjero incorporado a su nómina. La lista de foráneos está integrada por Aaron Au-Mar Ross, Justin Wilson, Kaleb Maurice Vaughin, Elton Da Veiga, Giovanni Cordero, Deaion Tryee, Isaiah Saams-Hoy y Tyler Robert Murray.

José Diez, director de la Copa, explicó que los basquetbolistas extranjeros son seleccionados mediante una alianza con la agencia estadounidense Sports WP: “En su mayoría son jugadores que no tienen amplia trayectoria en ligas internacionales, pero cuentan con mucho talento y le aportan una dinámica distinta al juego local”. Diez recordó además que la asignación de cada deportista a su respectivo equipo se realizó mediante un sistema de draft, al estilo del baloncesto norteamericano.