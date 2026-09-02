De la Espriella nombra nueva ministra de Educación en reemplazo de Viviane Morales, ¿qué pasó?

También cursó estudios en derechos humanos en la Universidad Complutense de Madrid y en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, en Costa Rica.

Ilva era parte del Consejo de Protección de Niños y Personas Vulnerables de la Conferencia Episcopal de Colombia. Es abogada y doctora en Derecho de la Universidad de Navarra.

Hoyos fue procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia en la era de Alejandro Ordoñez, recién nombrado embajador de Colombia ante la OEA.

El jefe de Estado agregó que “Viviane se va con mi gratitud, mi afecto y mis oraciones. Las puertas de este Gobierno y de mi amistad siempre estarán abiertas para ella. Hasta pronto, querida Viviane. Bienvenida, ministra Ilva Myriam. Que Dios las bendiga a ambas y las acompañe siempre”.

“Despido con nostalgia a mi querida amiga Viviane Morales. Los designios de Dios son insondables y debe dejarnos tempranamente para estar al frente de una situación personal que deseo, de todo corazón, pueda resolver muy pronto”, afirmó De la Espriella.

El presidente Abelardo De la Espriella anunció, en la noche de este miércoles, que la ministra de Educación ya no será más Viviane Morales sino la abogada Ilva Myriam Hoyos.

También fue jefe de la Oficina Jurídica de Inravisión y asistente de la Viceprocuraduría General de la Nación. Posteriormente, se desempeñó como directora del Instituto de Humanidades y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana, donde también ha ejercido como profesora e investigadora y ha dirigido las revistas Pensamiento y Cultura y Díkaion.

No se pierda: Viviane Morales: la abogada que llega al Ministerio de Educación con 30 años de carrera pública

Su trayectoria también ha estado marcada por posiciones controvertidas frente a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

La Silla Vacía publicó que la hoy ministra de Educación “libró una batalla” contra mujeres que, durante la década pasada, defendieron el derecho al aborto en las circunstancias excepcionales permitidas por la Corte Constitucional.

“El papel de Ilva Myriam ha sido muy discutido. Sobre todo porque antes de ser nombrada Procuradora ella ya era una de las voces más fuertes en contra de la despenalización y como funcionaria ha cuestionado varias veces la sentencia de la Corte que despenalizó la interrupción del embarazo en tres circunstancias excepcionales, gracias al liderazgo de Mónica Roa”, señaló ese medio.

No se pierda: Viviane Morales anuncia revisión de materiales escolares: “Frenar la ideologización”

Según la Silla Vacía, Hoyos además denunció penalmente a Mónica Roa, quien lideró desde el activismo el proceso que buscaba que la Corte Constitucional levantara la prohibición del aborto.

La denuncia estuvo relacionada con una acción de tutela presentada por Roa junto con otras 1.200 mujeres, mediante la cual cuestionaban que la Procuraduría estuviera vulnerando el derecho de las mujeres a recibir información sobre sus derechos sexuales y reproductivos.

Durante su paso por la Procuraduría, Hoyos también impugnó la sentencia de la Corte Constitucional que reconoció el matrimonio entre parejas del mismo sexo.

En una columna de opinión del 13 de julio de 2012, en la revista Semana, la periodista María Jimena Duzán mencionó que Hoyos, como procuradora delegada para la familia, se caracterizaba “por imponer su credo religioso por encima de las sentencias de la Corte Constitucional”.

Además, la señaló de extralimitarse de “sus funciones” y que “cerró la Clínica de la Mujer del entonces alcalde de Medellín Alonso Salazar, por considerar que eso incentivaba a las mujeres a la práctica del aborto, a sabiendas de que la ley lo permite en tres casos específicos”.