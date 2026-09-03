Daniel Muñoz está listo para su debut con Nottingham Forest: ¿cuándo, a qué hora será y dónde verlo?

Muñoz llega al conjunto inglés en buenas condiciones físicas, después de haber realizado la pretemporada con Crystal Palace. El colombiano, que conoce bien el ritmo de la competencia inglesa, tendrá ahora la oportunidad de empezar a sumar minutos con su nuevo equipo y demostrar rápidamente sus condiciones bajo las órdenes del técnico Oliver Glasner.

Este sábado 5 de septiembre, Daniel Muñoz podría comenzar oficialmente una nueva etapa en su carrera profesional. El defensor colombiano ya está disponible para ser convocado por Nottingham Forest, que confirmó a través de sus canales oficiales que el jugador está habilitado para hacer parte del equipo que enfrentará a Tottenham por la tercera jornada de la Premier League.

El estreno podría producirse en un partido de alta exigencia. Nottingham Forest recibirá a Tottenham este sábado a las 9:00 de la mañana, hora de Colombia, en un compromiso que aparece como una primera prueba importante para el lateral colombiano.

Muñoz, listo para una nueva etapa

La llegada al Nottingham Forest representa un nuevo desafío para Muñoz, quien durante su etapa con Crystal Palace se consolidó como uno de los defensores colombianos más destacados en la Premier League.

Su buen estado físico juega a su favor. El futbolista no tuvo que comenzar desde cero su preparación, pues estuvo trabajando con Crystal Palace durante la pretemporada. Por eso, ahora que está habilitado para jugar, tendrá la posibilidad de entrar rápidamente en los planes de Glasner.

La expectativa está puesta en saber si el entrenador decide incluirlo desde el comienzo o si prefiere llevarlo de manera progresiva. En cualquier caso, su presencia en la convocatoria marcaría el inicio de una nueva historia para el colombiano en el fútbol inglés.

Un sábado cargado de Premier League

El partido entre Nottingham Forest y Tottenham no será el único atractivo de la jornada. Al mismo tiempo se disputarán otros cuatro compromisos correspondientes a la Premier League.

Manchester City enfrentará a Coventry, mientras que Fulham recibirá a Crystal Palace, antiguo equipo de Muñoz. También jugarán Brighton y Leeds United, y Brentford se medirá con Sunderland.

De esta manera, los aficionados colombianos tendrán una jornada especialmente atractiva para seguir a varios equipos y, sobre todo, estar pendientes del posible debut de uno de los futbolistas de la Selección Colombia en una nueva camiseta.