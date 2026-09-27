Delcy Rodríguez, salpicada por investigaciones de la Justicia española en red de narcotráfico

La Justicia española mantiene abiertas varias líneas de investigación que conectan a funcionarios venezolanos, empresarios y personas cercanas al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Las pesquisas incluyen negocios de hidrocarburos, transferencias internacionales y un caso de narcotráfico que involucra a dos ciudadanos de origen venezolano.
Los detalles de estas investigaciones fueron documentados por El Mundo, The Objective y ABC, a partir de actuaciones de la Audiencia Nacional, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).