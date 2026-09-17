Venezuela desbloquea portales de noticias tras 10 años de censura digital, ¿cuáles son?

Varios portales de noticias que llevaban años censurados en Venezuela fueron desbloqueados este jueves, 17 de septiembre, por el regulador de las telecomunicaciones, y sus directivos celebran haber sobrevivido al silencio digital.
El anuncio se dio antes del inicio el jueves de la segunda ronda de diálogo político entre el gobierno interino y la oposición, que abordará el tema de la libertad de expresión.
“Hemos podido aguantar, hemos podido inventar, y llegamos vivos hasta este momento”, dijo a la AFP el director del portal TalCual, Víctor Amaya, cuyo medio se encuentra bloqueado en internet desde julio de 2024.
Ocho meses después de una intervención estadounidense para capturar a Nicolás Maduro, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) anunció en su página web el “restablecimiento formal del acceso a diversas plataformas y medios de comunicación digitales nacionales e internacionales”.
Periodistas y oenegés denunciaron durante años el bloqueo de portales web como mecanismo de censura, siempre negado por el gobierno de Maduro, acusado de narcotráfico en una corte de Nueva York. Para acceder a esos sitios desde Venezuela había que utilizar un VPN (una conexión cifrada segura).