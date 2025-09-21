Deportivo Cali venció, por los penales a Santa Fe y es el campeón de la Liga Femenina

El Deportivo Cali se coronó campeón de la Liga Femenina, tras vencer, por la vía de los penales a Santa Fe y de esta manera alcanza su tercer título.

Las dirigidas por Jhon Albert Ortiz, que habían caído 1-0 en El Campín, lograron igualar las acciones con el tanto de Lorena Cobos, a los 42 minutos, y tras ganar en los 90 minutos 1-0, la definición del título se da, desde los cobros de tiro penal.

En esa instancia Santa Fe erró el primer lanzamiento con Mariana Zamorano, que fue atajado por Luisa Agudelo y esa ventaja, unido a que las jugadoras del Cali cobraron muy bien y anotaron sus lanzamientos, le permitió a las Azucareras quedarse con el Bicampeonato y llegar además, a tres títulos en la Liga Femenina.