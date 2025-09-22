Descubren en Boyacá una nueva especie de orquídea que enciende las alarmas ambientales

En las laderas húmedas de la Cordillera Oriental, en la majestuosa Serranía del Peligro, un hallazgo botánico ha trascendido las páginas de la ciencia para convertirse en emblema de resistencia comunitaria.
Se trata de Pleurothallis moniquirensis, una nueva especie de orquídea nombrada en honor al municipio de Moniquirá, Boyacá, cuyo descubrimiento, registrado en la revista Phytotaxa, no solo amplía el catálogo de la biodiversidad colombiana, sino que expone de manera urgente los riesgos que amenazan tanto a la especie como al ecosistema que la alberga: la deforestación, la minería de caliza y el tráfico ilegal de plantas.
El equipo de investigación estuvo conformado por botánicos nacionales e internacionales, entre ellos Mario Sierra Ariza, del Jardín Botánico Alejandro von Humboldt de la Universidad del Tolima, y Edicson Parra Sánchez, de la Universidad de Cambridge, quienes, tras expediciones de campo y análisis morfológicos, confirmaron que estaban frente a un organismo único: sus flores presentan características singulares dentro del género Pleurothallis, como un sépalo dorsal oblongo, un sinsépal convexo con márgenes fuertemente revolutos y un labelo lanceolado con textura verrucosa-papilosa.
El hallazgo, sin embargo, tiene un trasfondo que lo distingue de otros registros botánicos recientes. No fue solo un ejercicio académico, pues la comunidad de Moniquirá, organizada en la ONG Cabildo Verde, acompañó desde el inicio las expediciones y participó activamente en la decisión de bautizarla en homenaje al municipio.
Pero la noticia de la nueva especie vino acompañada de una constatación preocupante. Los investigadores hallaron apenas 57 individuos adultos, dispersos en seis fragmentos de bosque, la mayoría en zonas altamente transformadas, con apenas un 40 % de cobertura boscosa. La situación llevó a proponer que la planta sea clasificada como En Peligro según los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).