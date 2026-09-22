Muchos desaparecidos dentro del conflicto en Urabá podrían estar en Caquetá: UBPD

Los hallazgos se han producido en cementerios y fosas ubicadas en campo abierto en municipios del sur del Caquetá. FOTO: UBPD

En medio del conflicto armado que se vivió en la primera década de 2000, desde Urabá y otras zonas aledañas fueron trasladadas muchas personas al departamento de Caquetá para integrar grupos armados irregulares. Y ese hallazgo con tintes históricos y sociológicos más que criminalísticos puede ser la clave para encontrar a muchos de los desaparecidos que han sido reportados en la zona agroindustrial antioqueña.

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La indagación humanitaria y extrajudicial en mención, realizada por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) documentó que al sur del país fueron enviados combatientes de zonas como Antioquia, Córdoba, Sucre, Atlántico y el Eje Cafetero, y que, en esa lógica, uno de los lugares de procedencia fue el municipio de San Pedro de Urabá, que hace parte del Plan Regional de Búsqueda del Norte de Urabá.

Vale la pena tener en cuenta que en Urabá hay reportadas cerca de 8.000 personas dadas por desaparecidas a través de cinco Planes Regionales de Búsqueda y solo en el norte de esa subregión, que comprende los territorios de Arboletes, Necoclí, San Juan de Urabá y San Pedro de Urabá, el universo es de más de 1.200 personas dadas por desaparecidas a causa del conflicto armado, cerca de 500 de ellas en San Pedro de Urabá.

Pero ahora, según detalló el investigador Jorge Sánchez, de la UBPD en la Regional Sur, ese vínculo identificado entre estas dos latitudes del conflicto es una posibilidad para las familias que siguen añorando a sus seres queridos y que, por las circunstancias en que ocurrieron los hechos, consideran que pudieron haber sido trasladados por sus superiores al sur de Colombia.