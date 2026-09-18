20 bóvedas son intervenidas en Medellín y Bello para buscar a desaparecidos del conflicto armado

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd) adelanta una nueva intervención forense en dos cementerios del Valle de Aburrá para encontrar restos que puedan corresponder a personas desaparecidas durante el conflicto armado y avanzar en su identificación y posterior entrega a sus familias.

La operación comenzó esta semana y se desarrolla de manera simultánea en el Jardín Cementerio Universal de Medellín y el cementerio San Andrés de Bello. En total son 20 los sitios de interés forense.

La intervención en Medellín hace parte de una estrategia que la Ubpd ya ha desarrollado previamente en este camposanto. Esta es la quinta intervención que realiza la entidad allí para recuperar cuerpos que podrían pertenecer a personas dadas por desaparecidas.

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En esta oportunidad, los investigadores buscan recuperar 14 cuerpos que están vinculados a casos de desaparición ocurridos, según la investigación humanitaria, entre 2011 y 2016.

La información recopilada por la Unidad indica que algunas de estas personas habrían sido desaparecidas por actores armados con presencia en Medellín durante ese periodo.

En determinados casos, los cuerpos fueron abandonados en calles o zonas rurales; en otros, fueron arrojados al río Medellín o a quebradas de la ciudad antes de terminar en el circuito institucional de atención de cadáveres no identificados.