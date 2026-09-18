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20 bóvedas son intervenidas en Medellín y Bello para buscar a desaparecidos del conflicto armado

Según la Ubpd, Bello tiene un universo de 373 personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado, cifra que lo ubica como el segundo municipio del Valle de Aburrá con más casos, después de Medellín.

  • Antioquia registra 27.613 personas desaparecidas, mientras que la cifra en Colombia alcanza los 137.010. FOTO UBPD.
    Antioquia registra 27.613 personas desaparecidas, mientras que la cifra en Colombia alcanza los 137.010. FOTO UBPD.
El Colombiano
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hace 2 horas
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La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd) adelanta una nueva intervención forense en dos cementerios del Valle de Aburrá para encontrar restos que puedan corresponder a personas desaparecidas durante el conflicto armado y avanzar en su identificación y posterior entrega a sus familias.

La operación comenzó esta semana y se desarrolla de manera simultánea en el Jardín Cementerio Universal de Medellín y el cementerio San Andrés de Bello. En total son 20 los sitios de interés forense.

La intervención en Medellín hace parte de una estrategia que la Ubpd ya ha desarrollado previamente en este camposanto. Esta es la quinta intervención que realiza la entidad allí para recuperar cuerpos que podrían pertenecer a personas dadas por desaparecidas.

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En esta oportunidad, los investigadores buscan recuperar 14 cuerpos que están vinculados a casos de desaparición ocurridos, según la investigación humanitaria, entre 2011 y 2016.

La información recopilada por la Unidad indica que algunas de estas personas habrían sido desaparecidas por actores armados con presencia en Medellín durante ese periodo.

En determinados casos, los cuerpos fueron abandonados en calles o zonas rurales; en otros, fueron arrojados al río Medellín o a quebradas de la ciudad antes de terminar en el circuito institucional de atención de cadáveres no identificados.

En Bello hay una carrera contra el deterioro de las bóvedas

La Galería Municipio 4 presenta riesgo de colapso, de acuerdo con la evaluación recogida por la Ubpd. Esa condición amenaza directamente la conservación de los restos humanos que permanecen allí, pues un deterioro mayor podría provocar pérdida de material óseo, mezcla de restos o destrucción de evidencias que serían fundamentales para lograr una identificación.

Por eso, la Unidad decidió intervenir de manera prioritaria las seis bóvedas que se encuentran en esa galería.

El propósito, además de recuperar los cuerpos, pasa por proteger las estructuras óseas y mantener la posibilidad de identificarlas en el futuro, incluso en aquellos casos en los que todavía no exista información suficiente para establecer de quién se trata.

A comienzos de 2026, la Ubpd ya había intervenido otra bóveda del cementerio San Andrés. En esa oportunidad recuperó un cuerpo cuya identidad quedó orientada y que actualmente continúa en proceso de identificación en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

El cementerio San Andrés es considerado por la Ubpd como uno de los lugares con mayor potencial forense del Valle de Aburrá, junto con el Cementerio Universal de Medellín y el cementerio municipal de Barbosa.

Los registros de cuerpos no identificados inhumados en San Andrés se remontan hasta 1988 y llegan hasta la primera década de los años 2000. Algunos corresponden a personas cuyos cuerpos fueron encontrados en quebradas o abandonados en zonas abiertas de Bello antes de ser trasladados al cementerio.

Según la información de la Unidad, Bello tiene un universo de 373 personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado, cifra que lo ubica como el segundo municipio del Valle de Aburrá con más casos, después de Medellín.

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La búsqueda, sin embargo, no se limita a estos dos municipios. El Plan Regional de Búsqueda del Valle de Aburrá comprende los diez municipios de la subregión: Medellín, Bello, Itagüí, Envigado, Sabaneta, Caldas, La Estrella, Copacabana, Girardota y Barbosa. En todo ese territorio, la Ubpd tiene identificadas 5.975 personas dadas por desaparecidas.

El panorama departamental es todavía mayor. Antioquia registra 27.613 personas desaparecidas, mientras que la cifra en Colombia alcanza los 137.010.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué busca la UBPD en los cementerios de Medellín y Bello?
La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) busca recuperar restos humanos que podrían corresponder a personas desaparecidas durante el conflicto armado, con el propósito de avanzar en su identificación y apoyar la búsqueda de sus familias.
¿Cuántas bóvedas serán intervenidas en Medellín y Bello?
La intervención contempla 20 sitios de interés forense: 14 en el Cementerio Universal de Medellín y seis en el cementerio San Andrés de Bello.
¿Qué encontraron o esperan encontrar en el cementerio Universal de Medellín?
En el Cementerio Universal se busca recuperar 14 cuerpos: 13 no identificados y uno que ya tiene identidad, pero que no ha sido reclamado. La UBPD investiga si podrían corresponder a personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado.
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