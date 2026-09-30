Minería ilegal en Bello: intervienen minas que dejaban $624 millones al mes

Aunque el tema de minería ilegal en Antioquia esté desbordado, no deja de causar sorpresa que dicha problemática se haya detectado en el Valle de Aburrá, la zona central del departamento.

Hasta el sector Cañada Negra, en Bello, llegaron efectivos de la Policía y el Ejército para intervenir dos unidades de producción minera ilegales.

De acuerdo con la información de la Alcaldía de Bello, la operación de ambas minas –dedicadas a la explotación de material de cantera y arrastre– dejaba a los ilegales $624 millones mensuales, correspondiente a una producción aproximada de 48.000 metros cúbicos de dicho material.

Lea también: Tumbaron ocho casas de vicio que se había adueñado un combo en La Estrella

Esta explotación minera ilegal había generado diferentes impactos ambientales, entre ellos la degradación y erosión del suelo, la pérdida puntual de vegetación y fauna, así como la alteración del paisaje.

Asimismo, se identificaron afectaciones en los cimientos de la montaña que soporta el sector habitado –ubicado en la parte superior– situación que incrementaba las condiciones de riesgo asociadas con la estabilidad del terreno.

Durante el procedimiento fueron destruidas seis máquinas utilizadas para esta actividad: dos excavadoras, dos retroexcavadoras y dos clasificadoras, cuyo valor comercial está estimado en $1.580 millones.

Pese a estar en una zona urbana de la ciudad, la explotación ilegal de las canteras de Cañada Negra es un asunto de vieja data que incluso involucra a las bandas de la zona.

Según los archivos, en marzo de 2022, un operativo conjunto de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y el CTI permitió intervenir otra cantera ubicada en este sector, en límites entre Medellín y Bello.