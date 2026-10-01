Un fallo tiene a la Dian ‘ahogada’ en devoluciones de IVA para híbridos y eléctricos; recurrirán a la IA para agilizar

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) está colapasada por la gran cantidad de personas que adquirieron un vehículo híbrido o eléctrica y ahora busca una devolución del IVA.
Ante esa realidad, la entidad implementó medidas operativas y tecnológicas para responder a ese incremento histórico.
El aumento de estos trámites generó una alta demanda en los canales de atención y en el sistema de agendamiento de citas de la entidad.
La cuestión es que las proyecciones iniciales para este beneficio fueron construidas a partir de los comportamientos económicos y de consumo registrados en años anteriores, pero fallaron. Eso porque el crecimiento del mercado de vehículos híbridos y eléctricos y el aumento de las certificaciones necesarias para acceder al beneficio llevaron a una demanda superior a la prevista.