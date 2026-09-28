Hay congestión en la Dian por devolución de IVA de carros eléctricos; esto es lo que se sabe

El aumento en la venta de vehículos eléctricos e híbridos en Colombia desbordó la capacidad de la Dian para atender las solicitudes relacionadas con los incentivos tributarios vigentes. Julio Toro, socio de Toro Asociados y abogado especializado en asuntos tributarios, confirmó a La República que actualmente “no hay citas para solicitar la devolución del IVA correspondiente”. La República consultó a Andrés Felipe Velásquez, director de la Dian, sobre la situación, pero no obtuvo respuesta. La congestión está relacionada con el incremento inusual en el número de solicitudes y con el desconocimiento que existe sobre el procedimiento para acceder al beneficio. Las cifras de la Unidad de Planeación Minero Energética, Upme, muestran el aumento de la demanda. Las solicitudes relacionadas con estos vehículos pasaron de 19 en 2022 a 3.211 hasta mayo de 2026.

Cómo funciona

El beneficio tributario está contemplado en la Ley 1715 de 2014, que permite la exclusión del IVA para vehículos que cumplan las condiciones establecidas. Sin embargo, el beneficio no opera automáticamente. Antes de acudir a la Dian, el comprador debe obtener un certificado de la Upme que acredite que el vehículo cumple con las condiciones técnicas exigidas. Ese documento es necesario para estructurar posteriormente la solicitud de devolución del IVA cuando el vehículo haya sido facturado inicialmente con el impuesto. Consulte: Estos son los impuestos que podrán tener alivios por decreto de emergencia económica tras el terremoto Toro explicó que el principal problema actualmente está en la ejecución del beneficio. “El trámite se volvió masivo y, en la práctica, los contribuyentes están enfrentando dificultades para obtener citas ante la Dian para radicar las solicitudes”, sostuvo. El abogado agregó que el sistema de agendamiento no muestra disponibilidad, lo que está generando una diferencia entre la existencia del beneficio establecido en la ley y la posibilidad práctica de acceder a él.

¿Comprar el carro sin certificado de la Upme elimina el beneficio?

No. Ana María Rojas Vargas, asociada de Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De la Rosa, señaló que uno de los principales errores consiste en considerar que el beneficio tributario se aplica automáticamente. La abogada explicó que la certificación de la Upme es indispensable y que, si el comprador no cuenta con ella al momento de la venta, el vehículo normalmente es facturado con IVA.

Sin embargo, el impuesto pagado puede ser solicitado posteriormente en devolución ante la Dian como un pago de lo no debido. Para presentar esta reclamación, el comprador dispone de un plazo de cinco años contados desde la expedición de la factura. Rojas Vargas recomendó comenzar cuanto antes el proceso para obtener el certificado de la Upme y conservar la factura y los demás documentos que respalden la compra. La experta también aclaró que haber comprado el vehículo antes de obtener la certificación no significa que se haya perdido el beneficio tributario. Una vez expedido el certificado, el comprador puede presentar la solicitud ante la Dian dentro de los cinco años posteriores a la fecha de la factura.

¿Cuánto se puede ahorrar con los beneficios tributarios?

Los incentivos establecidos por la Ley 1715 de 2014 para Gestión Eficiente de la Energía explican parte del interés de los compradores.

César Camilo Cermeño, director de la Maestría en Tributación de la Universidad de los Andes, anotó que, para un vehículo cuyo valor antes de IVA sea de $100 millones, la exclusión del 5% representa un ahorro de $5 millones. Además, el comprador puede llevar como deducción en el impuesto de renta hasta 50% de la inversión realizada. Cermeño señaló que, para una persona con ingresos altos que tribute a la tarifa máxima de 39%, esa deducción podría representar un ahorro de $19,5 millones en el impuesto de renta. De esta manera, en el ejemplo planteado por el académico, el beneficio total podría alcanzar $24,5 millones. Sin embargo, Cermeño aclaró que la Dian no entrega en efectivo la mitad del valor del vehículo. El beneficio corresponde a los mecanismos tributarios establecidos para la inversión. En el caso de las personas naturales, la medida está limitada al 40% de los ingresos netos de la cédula general y no puede superar 1.340 UVT al año. Para 2026, ese límite equivale a $70,2 millones.

¿Qué documentos se necesitan para reclamar el beneficio?

Sebastián Correa, socio de Serrano Martínez CMA y experto en derecho tributario, precisó que la deducción del 50% debe registrarse en la casilla “Otras deducciones imputables” del Formulario 210. La solicitud de devolución del IVA, por su parte, debe presentarse ante la administración tributaria correspondiente al domicilio del contribuyente. El trámite requiere el certificado expedido por la Upme y una relación de las facturas electrónicas en las que se discrimine el IVA pagado. Entérese: ¿Por qué no han extraditado a ‘Papá Pitufo’? Fiscalía respondió sobre el proceso del señalado contrabandista Para las personas naturales que no están obligadas a llevar contabilidad, Correa aclaró que no es necesario presentar certificaciones firmadas por un contador público o un revisor fiscal. En estos casos, el contribuyente debe presentar una relación detallada de las facturas electrónicas, incluyendo el prefijo, el proveedor, el valor de la operación y el IVA pagado. También debe anexar una declaración juramentada en la que indique que las facturas corresponden al vehículo certificado, que no ha solicitado devoluciones anteriores y que el IVA no fue tratado como costo ni como deducción.

Las recomendaciones

Los expertos recomiendan comenzar el proceso con anticipación y conservar toda la documentación relacionada con la compra del vehículo. El primer paso consiste en solicitar ante la Upme el certificado que acredita el cumplimiento de las condiciones técnicas. Posteriormente, con ese documento y los demás soportes, se puede presentar ante la Dian la solicitud correspondiente. Aunque actualmente existen dificultades para conseguir citas para radicar las solicitudes de devolución, los compradores que cumplan los requisitos todavía pueden reclamar el beneficio dentro del plazo establecido de cinco años desde la expedición de la factura. El incremento de las solicitudes evidencia el crecimiento de la demanda por estos incentivos: mientras en 2022 la Upme registró 19 solicitudes, hasta mayo de 2026 la cifra llegó a 3.211. Le puede gustar: Declaración de renta: estas son las cédulas que deben declarar esta semana, entre el 14 y el 18 de septiembre Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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