En vivo | DIM recibe a Llaneros en el Atanasio y Juan Fernando Quintero lidera la titular

Independiente Medellín recibe este domingo a Llaneros FC en el estadio Atanasio Girardot, por la octava fecha del Torneo Finalización, con la obligación de sumar tres puntos para recuperar terreno en la tabla.

El conjunto dirigido por Luis Amaranto Perea viene de caer ante Cúcuta Deportivo en la jornada anterior, resultado que dejó algunas dudas en su funcionamiento. Por eso, el Rojo necesita hacerse fuerte en casa y mantenerse en la pelea por un lugar entre los ocho.

La gran novedad es Juan Fernando Quintero, quien será titular por primera vez en este proceso. El volante creativo ya había sumado minutos ante Cúcuta ingresando desde el banco y ahora tendrá la responsabilidad de conducir al equipo y aportar claridad en el último cuarto de cancha.

El once titular del DIM será: Éder Chaux; Luis Escorcia, Kevin Mantilla, Joaquín Varela, Frank Fabra; Didier Moreno, Agustín Martegani, Yony González, Juan Fernando Quintero, John Montaño; y Jeison Medina.

La presencia de Quintero también busca potenciar el juego por las bandas, especialmente las salidas de Yony González y John Montaño, además de mejorar la generación de oportunidades para Medina.

Llaneros llega a Medellín con la intención de complicar al local y llevarse puntos de una plaza exigente. Para el DIM, en cambio, dejar escapar unidades en el Atanasio no está dentro del margen de error si quiere mantenerse firme en la carrera por los cuadrangulares.

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