El reto financiero del DIM: qué debe conseguir en Liga y Copa para que una nómina de $9.000 millones sea sostenible

Y hay una pregunta que resulta inevitable: ¿hasta dónde debe llegar el DIM para que el costo de su plantilla sea sostenible y no termine generando un déficit?

El Independiente Medellín afronta el segundo semestre de 2026 con una obligación que va mucho más allá de lo deportivo. Después de un primer semestre exigente, en el que disputó partidos entre Liga, Copa Libertadores y sus fases previas, el equipo de Luis Amaranto Perea quedó concentrado en dos competencias: la Liga BetPlay-II y la Copa BetPlay.

Las cifras disponibles permiten hacer una aproximación, aunque con una precisión importante: el valor de mercado de los futbolistas que publica Transfermarkt no equivale al costo de la nómina ni al dinero que el club debe pagar en salarios.

Una plantilla que supera los $40.000 millones en valor de mercado

Según Transfermarkt, el plantel del Medellín está valorado actualmente en alrededor de 12 millones de euros.

Con el euro alrededor de $3.550,90 este 20 de agosto, esos 12 millones de euros equivalen a aproximadamente $42.600 millones en valor de mercado.

Sin embargo, esos $42.600 millones no representan lo que el DIM invirtió en la nómina ni lo que debe gastar durante el semestre. Es una estimación del valor de los derechos deportivos de los jugadores.

Para acercarse al verdadero costo de mantener el plantel, una referencia disponible es Transferbol, que estima para 2026 una masa salarial del Medellín de 2,5 millones de euros anuales, con un gasto mensual cercano a 208.500 euros.

Llevado a pesos con la tasa de cambio actual, esos 2,5 millones de euros representan aproximadamente $8.877 millones al año. Por lo tanto, seis meses de salarios equivaldrían a unos $4.439 millones, sin incluir cuerpo técnico, primas, cargas laborales, viajes, concentración, logística, funcionamiento de las divisiones menores, administración y demás costos de operación. Ahí está el verdadero desafío.

Los premios no alcanzan para pagar la nómina

El dinero de los torneos puede ayudar, pero por sí solo no resuelve el problema.

El campeón de la Liga BetPlay-II recibirá en 2026 un premio de 500.000 dólares, que equivale a unos $1.610 millones con la tasa de cambio utilizada para esa estimación.

Por su parte, el campeón de la Copa BetPlay recibirá un reconocimiento económico cercano a $670 millones, además de obtener un cupo para la Copa Sudamericana 2027, siempre que cumpla las condiciones establecidas.

Es decir, si el Medellín consiguiera algo extraordinario —ganar los dos títulos— sumaría alrededor de $2.280 millones en premios directos.

Incluso en ese escenario ideal, esa cifra cubriría apenas una parte de los aproximadamente $4.439 millones que representarían seis meses de salarios según la estimación disponible.

Y eso sin contar los demás gastos de funcionamiento.

Por eso, el DIM no puede plantearse el semestre pensando únicamente en los premios por títulos. Necesita generar ingresos adicionales mediante taquilla, patrocinadores, derechos comerciales y, sobre todo, avanzar en las competencias para tener más partidos atractivos y mayores posibilidades de recaudo.

La Liga debe ser la prioridad

En este punto, el panorama deportivo resulta favorable.

Antes del partido aplazado frente a Millonarios, el Medellín había ganado sus tres primeros compromisos de la Liga II-2026 y sumaba nueve puntos, ubicándose en la parte alta de la clasificación.

Además, el equipo ya no tiene que dividir esfuerzos con la Copa Libertadores, competencia que le representó una carga importante durante el primer semestre.

Eso significa que la Liga debe convertirse en el principal vehículo para conseguir ingresos deportivos y de taquilla.

La primera obligación debería ser clasificar entre los ocho. Pero para una institución con una nómina de este nivel, quedarse simplemente con el boleto a los cuadrangulares sería un resultado demasiado corto.

El objetivo financiero-deportivo razonable debería ser entrar a los cuadrangulares con una posición que le permita competir realmente por la final.

Llegar a la fase decisiva significa disputar más partidos, mantener la expectativa de la afición y, especialmente, tener posibilidades de aumentar los ingresos por boletería.

El DIM, además, ya puso en marcha su campaña de abonos para la Liga II-2026, lo que convierte la asistencia al Atanasio Girardot en una variable importante dentro de la ecuación económica del semestre.

La Copa BetPlay tampoco puede ser tomada como torneo secundario

Hay otra oportunidad.

El Medellín ya está instalado en los octavos de final de la Copa BetPlay, después de terminar primero de su grupo con ocho puntos.

Y la competencia cambió una condición importante: los octavos y los cuartos de final se disputarán a partido único. El DIM visitará a Deportivo Pasto en los octavos. Si avanza, tendrá otra oportunidad para acercarse a las semifinales. A partir de semifinales, el formato vuelve a ser de ida y vuelta.

Esto tiene una consecuencia económica: cada ronda adicional aumenta la posibilidad de jugar partidos de mayor interés y de disputar una final que, además del premio, puede generar ingresos adicionales por taquilla, patrocinio y exposición de marca.

Por eso, eliminarse en octavos sería un golpe deportivo y también una oportunidad económica perdida.

¿Cuál debería ser entonces la obligación del DIM?

Si se mira únicamente desde el punto de vista financiero, no existe un resultado deportivo que garantice por sí mismo que el club terminará el semestre sin déficit. Los premios son insuficientes para cubrir siquiera la masa salarial estimada.

Pero si se cruzan las cifras con las necesidades deportivas, se puede establecer una hoja de ruta.

En la Liga: el DIM debería tener como mínimo la obligación de clasificar entre los ocho y, por la inversión de su plantilla, apuntar a disputar las semifinales o la final.

En la Copa BetPlay: debería superar los octavos y tener como meta mínima alcanzar las semifinales. Ganar el torneo sería el escenario ideal porque aportaría unos $670 millones y, además, entregaría la clasificación a la Sudamericana 2027.

Y hay una tercera obligación que no aparece en ninguna tabla: hacer que el Atanasio vuelva a ser una fuente importante de ingresos.

El club viene de un primer semestre en el que incluso tuvo restricciones para recibir público en algunos partidos. Ahora, con una sola competencia internacional menos y con la campaña de abonos en marcha, tiene la oportunidad de recuperar parte de ese músculo comercial.

El escenario que necesita el DIM

Si se toma como referencia la estimación de 2,5 millones de euros anuales en salarios, el DIM necesita generar aproximadamente $4.439 millones solo para cubrir seis meses de remuneraciones de los jugadores.

Los dos premios máximos disponibles —Liga y Copa— sumarían cerca de $2.280 millones.

Por eso, el camino hacia el equilibrio no está solamente en ser campeón. Está en combinar buen rendimiento deportivo con taquillas, abonos, patrocinadores, derechos comerciales y eventuales transferencias.

En términos deportivos, una campaña razonable para justificar la estructura actual sería: Liga: cuadrangulares como piso y semifinales/final como objetivo real. Copa BetPlay: superar octavos y llegar, como mínimo, a semifinales. Taquilla: recuperar al público y maximizar los partidos de alta convocatoria. Mercado: evitar incorporar jugadores costosos si no son realmente necesarios y aprovechar oportunidades de venta o préstamos que reduzcan la carga salarial. Plantilla: priorizar a los futbolistas con mayor rendimiento y evitar que una nómina amplia termine pagando salarios por jugadores con poca participación.

El dato más importante es que el valor de mercado de la plantilla no debe confundirse con su costo. Transfermarkt puede mostrar que el DIM tiene un equipo de unos 12 millones de euros, pero la sostenibilidad depende de cuánto dinero ingresa y cuánto debe desembolsar realmente la institución.