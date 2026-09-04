Independiente Medellín, primer club en Colombia que implementará reconocimiento facial para ingresar al estadio

El Deportivo Independiente Medellín anunció que se convertirá en el primer club de Colombia en implementar un sistema de ingreso al estadio mediante reconocimiento facial, una medida que busca transformar la experiencia de los hinchas y aportar a un fútbol más seguro.
La iniciativa hace parte de las estrategias que adelanta el club para modernizar los procesos de acceso al estadio Atanasio Girardot y fortalecer las herramientas de seguridad para las autoridades.
El DIM, mediante un comunicado, señaló que su propósito es que asistir al fútbol vuelva a consolidarse como uno de los grandes planes de entretenimiento del país: un espacio para encontrarse con amigos, compartir en familia y disfrutar del espectáculo sin violencia.
“Hace más de cuatro años, el DIM, en alianza con Sports Crowd, fue pionero en la digitalización de los procesos de ingreso al estadio. Hoy, dando un nuevo paso en materia de innovación, seguridad y tecnología, el club será el primero en Colombia en implementar un sistema de ingreso mediante reconocimiento facial”, señalaron voceros del equipo.