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En vivo | Ya rueda el balón entre Pereira y DIM en Cali: 0-0 el marcador

Medellín visita al Pereira con la intención de ratificar su buen momento en la Liga BetPlay-2 y mostrar los avances del proceso de Amaranto Perea. El duelo se disputa en Palmira, debido a que el estadio Hernán Ramírez Villegas aún no está habilitado tras las afectaciones del terremoto.

  • DIM visita al Pereira en el estadio del Deportivo Cali. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    DIM visita al Pereira en el estadio del Deportivo Cali. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
hace 1 hora
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Este jueves DIM visita al Pereira y tendrá la oportunidad de mostrar sus avances. El encuentro se realizará en el estadio del Deportivo Cali, en Palmira, pues el Hernán Ramírez Villegas, de la Perla del Otún, no ha sido habilitado por las afectaciones que sufrió durante el terremoto del pasado 10 de agosto.

Para el encuentro de este jueves, el Medellín no cuenta en la nómina con Frank Fabra, quien sufrió un golpe en la cabeza durante el partido con Llaneros y debió abandonar el terreno de juego. Y aunque por fortuna el deportista no tuvo ninguna complicación, por protocolo FIFA no actuará. La directriz dice que, tras una conmoción cerebral, un futbolista adulto debe esperar un mínimo de 7 días antes de regresar a la competencia. El posible reemplazo será el joven Jean Mena, de buen desempeño cuando Fabra también estuvo lesionado recientemente.

Otra ausencia es la de Daniel Cataño, quien sigue en recuperación de sus inconvenientes musculares que lo sacaron del juego de la tercera fecha ante Tolima en Ibagué, al minuto 34, luego de anotar gol.

Por eso Amaranto definió la siguiente nómina inicialista: Éder Chaux; Hayen Palacios, Kevin Mantilla, Joaquín Varela, Jhan Mena; Halam Loboa, Baldomero Perlaza, Juan Fernando Quintero; Yony González, Jhon Montaño y Carlos Lucumí.

El DIM aparece en la cuarta casilla de la Liga-2 con 12 puntos en cinco partidos: triunfos ante Tolima (2-3), Cali (1-0), Pasto (3-2) y Llaneros (2-1), y una derrota con Cúcuta (0-1); en tanto que el Pereira ocupa el puesto 15 con 5 unidades en cuatro juegos (una victoria, dos empates y un traspié).

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