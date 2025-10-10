Desaprobación popular, escándalos judiciales e inseguridad: las 3 causas de la caída de Dina Boluarte en Perú

La caída de Dina Boluarte, la presidenta que duró 35 meses en la presidencia del Perú, era un hecho predecible tras la pobre aceptación de la ciudadanía, los escándalos acumulados de supuesta corrupción y la oleada de inseguridad que machaca a las principales ciudades.
El Congreso de Perú la destituyó en la madrugada de este viernes, tras aprobar un juicio político y realizar una votación con 118 votos de los 122 parlamentarios presentes en la sesión.
Tras ser relevada del cargo, la presidencia fue asumida por el jefe del legislativo, José Jerí Oré, hasta julio de 2026.
La entonces vicepresidenta Boluarte llegó al poder en diciembre de 2022, por la destitución y encarcelamiento del presidente Pedro Castillo, quien trató de cerrar el Congreso por decreto y fracasó.
Desde su arribo, nunca pudo consolidar una bancada de gobierno en el Legislativo ni el apoyo del pueblo, pero los hechos que culminaron con su caída se aceleraron en los últimos meses de 2025. Esta fue la secuencia de las situaciones que llevaron a su derrota política: