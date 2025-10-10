El escandaloso y polémico perfil de José Jerí, el nuevo presidente de Perú

El Congreso del Perú aprobó la vacancia presidencial de Dina Boluarte con 122 votos a favor, tras la presentación de cuatro mociones en su contra. Ante la ausencia de vicepresidentes, la jefatura del Estado recayó en el entonces presidente del Parlamento, José Jerí Oré, quien ahora asume el máximo cargo del país en medio de una crisis política.
La trayectoria de Jerí, elegido para dirigir el Congreso durante el periodo 2025-2026, está marcada por denuncias y procesos judiciales que despiertan preocupación entre analistas y ciudadanos. Su ascenso ocurre en un contexto de fragmentación política y desconfianza hacia las instituciones.