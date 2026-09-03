Gobierno actualizó directiva para hablar con medios: ministros darán entrevistas con previa autorización

Hace unos días hubo ruido luego de que se conocieran algunos apartes de lo que sería la estrategia de comunicación del Gobierno de Abelardo de la Espriella. Entre las versiones que circularon estaba la posibilidad de establecer restricciones para que los funcionarios hablaran con determinados medios de comunicación.
Ahora, con la Directiva Presidencial No. 01, expedida este 3 de septiembre, el Gobierno puso por escrito las reglas que deberán seguir ministros, directores y demás funcionarios de la Rama Ejecutiva para comunicarse con los medios y entregar información a la ciudadanía.
Aunque ya no se habla de una limitación relacionada con los llamados medios “amigos” o con determinados medios de comunicación, sí se mantiene una regla para las entrevistas y los pronunciamientos de los funcionarios.