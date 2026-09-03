Gobierno actualizó directiva para hablar con medios: ministros darán entrevistas con previa autorización

Aunque ya no se habla de una limitación relacionada con los llamados medios “amigos” o con determinados medios de comunicación , sí se mantiene una regla para las entrevistas y los pronunciamientos de los funcionarios.

Ahora, con la Directiva Presidencial No. 01 , expedida este 3 de septiembre, el Gobierno puso por escrito las reglas que deberán seguir ministros, directores y demás funcionarios de la Rama Ejecutiva para comunicarse con los medios y entregar información a la ciudadanía.

Hace unos días hubo ruido luego de que se conocieran algunos apartes de lo que sería la estrategia de comunicación del Gobierno de Abelardo de la Espriella. Entre las versiones que circularon estaba la posibilidad de establecer restricciones para que los funcionarios hablaran con determinados medios de comunicación.

La directiva establece que los ministros, directores de departamentos administrativos, gerentes y demás representantes de las entidades del Gobierno nacional podrán conceder entrevistas, dar declaraciones o participar en medios, siempre que previamente hayan consultado y coordinado su participación con la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa de la Presidencia.

La instrucción apunta a que la Casa de Nariño tenga un mayor control y coordinación sobre los mensajes que salen de las diferentes entidades del Gobierno.

Además, se establece que las cuentas personales de los funcionarios no serán consideradas un canal oficial ni una fuente para anunciar decisiones, políticas, cifras o resultados de la administración.

“Las cuentas personales de los funcionarios públicos no serán un canal primario ni fuente oficial para anunciar decisiones correspondientes a la gestión del Gobierno nacional”, dice la directriz.

La directiva ordena además priorizar los canales institucionales de la Presidencia, los ministerios, departamentos administrativos y demás entidades de la Rama Ejecutiva.

“Con el fin de fortalecer la comunicación institucional, así como facilitar que los periodistas, los medios de comunicación y la población en general puedan acceder a información precisa, completa, coherente y debidamente verificada, y desarrollar la estrategia de comunicaciones del Gobierno nacional, los ministros, directores de departamentos administrativos, gerentes, directores y demás representantes legales de entidades y organismos de la rama ejecutiva del orden nacional, podrán conceder entrevistas, dar declaraciones, o participar en medios de comunicación, siempre y cuando hayan consultado y coordinado previamente con la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República, o quien haga sus veces”, se lee en el documento.

Ministros, con pocas declaraciones

La nueva dinámica ya empieza a percibirse en la relación de los ministros con los medios. La semana pasada, por ejemplo, la ministra de Salud, Ana María Vesga, fue vista en el Congreso, pero, pese a ser requerida por varios periodistas, no aceptó dar declaraciones.

Situaciones similares se han presentado con otros integrantes del gabinete que han sido buscados por diferentes medios sin obtener respuestas o declaraciones directas, como el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, quien tras su nombramiento salió a dar declaraciones, pero luego de su posesión no lo ha hecho más.

Hasta ahora, uno de los ministros que más ha hablado con la prensa ha sido el jefe de la cartera del Interior, Rodrigo Lara.

Sin embargo, fuentes políticas dudan de que una estrategia de centralización tan estricta pueda mantenerse de manera uniforme. Algunos ministros tienen una larga trayectoria política previa a su llegada al gabinete y están acostumbrados a manejar sus propias relaciones con la opinión pública y los medios.

El esquema no es nuevo. Ya en julio, un comunicado del Gobierno había anticipado la decisión de concentrar la comunicación oficial. En ese entonces se había designado también a Carolina Gómez, quien confirmó que ya no sería vocera.