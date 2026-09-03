Clint Eastwood y Jack Nicholson juntos; la foto hecha con IA que muchos creyeron real y alborotó internet

Clint Eastwood sostiene un pastel en forma de sombrero vaquero, muy acorde a sus películas. Arriba, una vela, mostraría que está celebrando 96 años. A su lado, cinco grandes actores de Hollywood que han dejado huella en el mundo del cine: Robert De Niro, Al Pacino, Anthony Hopkins, Jack Nicholson y Harrison Ford. La celebración ideal, el cumpleaños ideal, pero es falso y te explicamos por qué. Para empezar, los mismos usuarios que la han compartido en redes sociales aclaran que sí, que es hecha con IA, pero que si la inteligencia artificial pudo juntar a estos genios, “por qué no disfrutarlo”. Otros, en cambio, rechazan que jueguen con la ingenuidad de la gente, ya que muchos piensan que la foto es real y solo comentan lo maravillosos que son estos actores y la felicidad de verlos juntos.

¿En qué están los actores de esta foto hecha con IA?

Comencemos aclarando que Clint Eastwood sí tiene 96 años, pero los cumplió el 31 de mayo de este año. Lo último que se dijo de este gran actor y también director es que había anunciado su retiro, algo que tampoco es cierto del todo. Varios medios internacionales han replicado declaraciones que el hijo del actor, Kyle Eastwood, hizo a un medio francés a finales de 2025 en las que aseguraba que su padre ya está retirado, pero ni el actor ni nadie de su entorno lo confirmaron. Puede leer: ¿Clint Eastwood se retira a los 96 años? Lo que se sabe de las declaraciones de su hijo Las últimas fotografías que se conocen del director fueron compartidas por medios norteamericanos en 2024 y se le ve muy distinto a como está en esta foto.

Otra de las razones que deben hacer dudar de la veracidad de la imagen es la presencia de Jack Nicholson. El actor, hoy con 89 años, vive desde 2010 retirado de los focos y las cámaras. Nicholson, que tiene tres Óscars a lo largo de su carrera que incluye 60 papeles protagónicos, ha estado ausente de la gran pantalla desde que trabajó con Reese Witherspoon y Paul Rudd en la comedia romántica de James L. Brooks ¿Cómo saber si es amor? (2010). Sobre su estado de salud, se dijo en 2010 que su retiro se debía a los problemas de pérdida de memoria que le impedían recordar los guiones. Pero ni su familia ni otros allegados han precisado qué tiene el actor, del que solo se conoció recientemente una foto que compartió su hija en sus historias de Instagram en su cumpleaños 89.

Foto de Jack Nicholson compartida por su hija en redes sociales al cumplir este año 89 años. Al fondo se puede ver a la cantante Joni Mitchell. FOTO Redes sociales @lnicholson

El resto de actores de la foto han hecho apariciones públicas o siguen trabajando. Es el caso de Robert de Niro, quien hoy con 83 años sigue activo. Este año estrenará una serie y una película: Todo (la segunda parte de la serie Nada y en la que tiene un pequeño papel –se podrá ver en Disney plus–) y la película La nueva Focker que se estrenará en noviembre de este año. Al Pacino tiene 86 años y según IMDb, la base de datos del cine y la televisión internacional, tiene cinco películas en proyecto para estrenarse pronto. Anthony Hopkins también sigue muy activo. Hace poco fue noticia porque compuso un disco de música clásica llamado Life Is a Dream, que fue grabado por la Philharmonia Orchestra de Londres, bajo la dirección del maestro Gustavo Dudamel. Demostrando así que, además de actuar, su talento artístico se extiende a la música clásica, porque además es un gran intérprete del piano.

Por último, en la foto está Harrison Ford, quien cumplió 84 años. EL COLOMBIANO tuvo la oportunidad de conocerlo en Los Ángeles este año en el Apple Press Day, en donde presentó la serie Terapia sin filtro. Puede leer: Harrison Ford habla del reto de actuar el Parkinson junto a Michael J. Fox El actor recibió en marzo de este año el premio a la trayectoria del principal sindicato de actores de Hollywood. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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