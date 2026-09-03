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Juzgado ordenó suspender operaciones aéreas contra objetivos donde pueda haber presencia de menores reclutados

En recientes operativos de las fuerzas militares contra grupos armados ilegales han muerto tres menores de edad, según Medicina Legal. Una medida cautelar por una acción de tutela emitió esa decisión.

  • Como parte de su estrategia de seguridad, el gobierno de Abelardo de la Espriella ha intensificado las operaciones militares contra los grupos ilegales. FOTO EL COLOMBIANO
    Como parte de su estrategia de seguridad, el gobierno de Abelardo de la Espriella ha intensificado las operaciones militares contra los grupos ilegales. FOTO EL COLOMBIANO
El Colombiano
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hace 1 hora
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El juzgado 34 de familia de Bogotá ordenó, de manera cautelar, a la Presidencia de la República y a las Fuerzas Militares suspender “operaciones aéreas ofensivas” sobre objetivos en los que exista información “cierta, objetiva o razonablemente verificable” acerca de la presencia de niños, niñas o adolescentes reclutados por grupos armados ilegales.

Por tratarse de una medida cautelar, es una orden provisional que debe mantenerse mientras el juzgado toma una decisión de fondo.

En ese sentido, la decisión señaló que hasta tanto no se adopten y verifiquen las medidas de precaución y protección necesarias y se determine “que no existe una alternativa operacional menos lesiva que permita alcanzar el objetivo militar legítimo perseguido”, los bombardeos donde pueda haber presencia de menores de edad deben suspenderse.

Lo anterior debe estar conforme a la información disponible y a los protocolos operacionales aplicables.

Parte del fallo señala que se debe advertir a las autoridades demandadas -entre las que están los ministerios de Defensa y del Interior, el Ejército y las Fuerzas Militares- que deben “adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento inmediato de esta determinación”.

Noticia en desarrollo...

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