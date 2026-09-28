Disfraces de Halloween 2026: los personajes de película que marcan tendencia este año

Si hay algo que definió los disfraces de este año, fue la cartelera de cine. Mario, Spider-Man, Woody, Moana y los Minions volvieron a la pantalla grande en 2026, y con ellos volvió la fiebre de los niños por disfrazarse de sus personajes favoritos. A esa lista se suman series infantiles que siguen reinando en casa y una tendencia nueva que llama la atención por lo divertida.
1. Mario Bros y sus amigos
El estreno en abril de Super Mario Galaxy: La película puso de nuevo a Mario y compañía en el primer lugar de las listas. Mario, Luigi, la princesa Peach y Yoshi son opciones seguras, y ahora se suma Rosalina, la princesa de las galaxias, uno de los personajes nuevos de la película. En Estados Unidos, Walmart ya destaca los disfraces de Mario y Luigi en su temporada de Halloween.
Además, es una de las mejores ideas para disfrazarse en grupo, porque cada miembro de la familia o del salón puede ser un personaje distinto.
2. Spider-Man, el clásico que volvió con fuerza
Spider-Man: Brand New Day se estrenó a finales de julio y se convirtió en la película más taquillera de 2026. En Colombia, la fiebre fue tal que, en su semana de estreno, más de 100 personas llegaron disfrazadas de Spider-Man a ver la película en Bogotá. El traje rojo y azul, que nunca pasa de moda, vuelve a ser uno de los disfraces más buscados por niños y adultos.