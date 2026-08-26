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Disidencias atacan El Tambo, Cauca, con 20 explosivos lanzados desde drones, ¿cómo planea el Gobierno repeler los ataques?

Hasta el momento no se reportan uniformados muertos o heridos, mientras las autoridades avanzan en la verificación de los hechos.

  • Ataque con drones cargados de explosivos contra la estación de Policía de El Tambo, Cauca, generó varias detonaciones durante la mañana de este miércoles. FOTO: Ejercito.
    Ataque con drones cargados de explosivos contra la estación de Policía de El Tambo, Cauca, generó varias detonaciones durante la mañana de este miércoles. FOTO: Ejercito.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 2 horas
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Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que se escuchan varias detonaciones en el municipio. Habitantes de El Tambo señalaron que se habrían registrado más de 15 explosiones durante el ataque, aunque esta información deberá ser confirmada por las autoridades.

Por ahora, no existe un reporte oficial que indique que integrantes de la Policía hayan muerto o resultado heridos. Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen un balance sobre los daños materiales y las circunstancias en las que se produjo la incursión.

El ataque vuelve a poner el foco sobre una modalidad que ha evolucionado rápidamente en Colombia: el uso de drones comerciales modificados para transportar explosivos, lanzar granadas o convertirse directamente en artefactos de impacto.

¿Qué está pasando con los drones y los grupos armados en Colombia?

Los grupos armados pasaron de utilizar drones principalmente para labores de vigilancia a convertirlos en herramientas ofensivas cada vez más sofisticadas.

Lea aquí: Guerra del Clan del Golfo y las disidencias hizo desplazar a 200 familias de cuatro veredas de Ituango, Antioquia

Un ejemplo de esta transformación fue descubierto recientemente en Popayán, luego de dos ataques contra el cantón militar José Hilario López, ocurridos el 25 de abril y el 17 de julio de 2026.

En esos casos, los sistemas inhibidores de señal lograron impedir que los drones alcanzaran sus objetivos. Sin embargo, la revisión de los aparatos permitió encontrar una modificación que llamó la atención: ya no utilizaban únicamente mecanismos para lanzar granadas desde el aire, sino que llevaban los explosivos instalados directamente sobre su estructura.

De esta manera, el aparato podía convertirse en una especie de bomba voladora y dirigirse contra un objetivo. Las investigaciones de Policía, Ejército y Fiscalía determinaron que detrás de estos ataques estaría el frente Carlos Patiño del Estado Mayor Central, estructura de la disidencia de las Farc de Néstor Vera, alias Iván Mordisco.

¿Cómo funcionan los drones que usan las disidencias?

Además, los grupos armados han comenzado a utilizar sistemas de transmisión mediante fibra óptica, una tecnología que puede dificultar la acción de algunos inhibidores de señal empleados por la Fuerza Pública.

Esta modalidad fue utilizada por el ELN en un ataque ocurrido el 12 de febrero de 2026 contra el cantón militar San Jorge, en Saravena, Arauca, donde dos soldados resultaron lesionados.

Otra de las estrategias que preocupa a las autoridades son los ataques en enjambre. Se trata del empleo coordinado de varios drones durante una misma acción, con capacidad para atacar diferentes objetivos.

Entérese: Capturaron a alias Claudia, la principal cabecilla financiera de las disidencias de Iván Mordisco

El 10 de febrero, durante enfrentamientos en Timba, Jamundí, más de diez drones fueron utilizados para lanzar granadas contra tropas de la Tercera División. Dos soldados resultaron heridos. Posteriormente, el 30 de junio, tres drones coordinados fueron empleados en otro ataque en Bolívar, Cauca, que dejó un militar lesionado.

¿Cómo busca responder el Gobierno ante la amenaza de los drones en Colombia?

Frente a esta transformación del conflicto, la Fuerza Pública también ha tenido que desarrollar nuevas capacidades.

Una de ellas es el Dron de Reconocimiento y Ataque Guiado para Operaciones Militares (DRAGOM), desarrollado por la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana. El aparato fue presentado en la F-AIR 2025 y cuenta, entre otras capacidades, con autonomía de vuelo de 90 minutos, transmisión de datos en tiempo real y posibilidad de transportar elementos de apoyo logístico y lanzar granadas de mortero.

A esto se suma el convenio de cooperación militar con Estados Unidos, mediante el cual Colombia recibiría, en calidad de préstamo, tres drones MQ-9A Reaper.

Estas aeronaves tienen una autonomía de hasta 27 horas, una velocidad superior a los 450 km/h y capacidad para operar con armamento.

Mientras tanto, el presidente Abelardo de la Espriella aseguró que la ofensiva contra las estructuras criminales continuará. Según las cifras entregadas por el mandatario, desde el 7 de agosto se han producido 8.424 capturas, se ha afectado a 21 cabecillas y se han incautado más de 31 toneladas de estupefacientes.

Continúe leyendo: Traición en las filas del Ejército: tres militares habrían filtrado información clasificada al Clan del Golfo

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué pasó en El Tambo, Cauca, con el ataque de las disidencias?
La estación de Policía de El Tambo, Cauca, fue atacada el 26 de agosto con explosivos lanzados desde drones. Los primeros reportes señalan más de 20 detonaciones y, hasta el momento, no hay reporte de uniformados muertos o heridos.
¿Cómo están usando las disidencias los drones para atacar a la Fuerza Pública?
Las disidencias han convertido drones comerciales en armas mediante diferentes modificaciones. Han utilizado aparatos para lanzar explosivos, drones kamikazes con cargas adheridas y sistemas de fibra óptica, además de ataques coordinados con varios dispositivos.
¿Cómo puede la Fuerza Pública enfrentar los ataques con drones en Colombia?
La Fuerza Pública busca responder con sistemas de detección y neutralización, inteligencia y nuevas capacidades aéreas. Colombia también cuenta con el DRAGOM y prevé incorporar tres drones MQ-9A Reaper mediante un convenio de cooperación militar con Estados Unidos.
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