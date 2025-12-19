x

Congreso condecora a Dislicores por sostenibilidad, inclusión y desarrollo empresarial

El Congreso reconoció a Dislicores por su impacto social, ambiental y empresarial, destacando su compromiso con desarrollo sostenible e inclusión.

    En la foto: Juan Espinal, Luz María González de Bedout, Paola Olguín y Juan Martín González de Bedout. CORTESÍA DISLICORES.
    La gerente Luz María González de Bedout recibe la condecoración otorgada por el Congreso de la República. FOTO CORTESÍA DISLICORES.
El Colombiano
hace 29 minutos
El Congreso de la República otorgó a la compañía paisa Dislicores la Condecoración Orden de la Democracia Simón Bolívar en el grado Cruz Comendador. Se trata de uno de los reconocimientos más importantes que entrega el Legislativo colombiano.

Ese reconocimiento exalta la trayectoria de la compañía, de 49 años en el mercado, y su aporte al desarrollo del país, en un momento en el que la sostenibilidad, la inclusión y la generación de oportunidades se consolidan como desafíos centrales para Colombia.

El galardón reconoce a Dislicores como un agente de transformación social y motor de progreso, destacando su capacidad para combinar crecimiento empresarial con impacto positivo en las comunidades y el entorno.

Luis Fernando Valencia, embajador de vinos de Dislicores, sostuvo que el reconocimiento es fruto del aporte social y de generación de empleo que hace la compañía.

El reconocimiento destaca, entre otros aspectos, el programa “Arrecifes de Vida”, que está a cargo de Luz María González (líder de la empresas), enfocada en la recuperación de corales en San Andrés, considerada un proyecto ecológico de alto impacto y un legado ambiental de la compañía.

Según explicó Luis Fernando Valencia, el galardón también resalta el compromiso de Dislicores con la creación de más de 1.400 empleos y con el bienestar de sus trabajadores, a través de su fondo de empleados y la meta de facilitar el acceso a vivienda propia.

Asimismo, se valoró el aporte de la empresa a la promoción de la cultura del vino en Colombia y su crecimiento sostenido en el mercado, resultado de un trabajo construido a lo largo de varios años.

Sostenibilidad ambiental como eje del reconocimiento

Durante el acto protocolario, se proyectó el video institucional “Un Arrecife de Vida”, que simboliza el compromiso ambiental de la compañía por aportar a la conservación de los ecosistemas marinos y al desarrollo sostenible, alineando su estrategia empresarial con prácticas responsables frente al medio ambiente.

La gerente Luz María González de Bedout recibe la condecoración otorgada por el Congreso de la República. FOTO CORTESÍA DISLICORES.
La gerente Luz María González de Bedout recibe la condecoración otorgada por el Congreso de la República. FOTO CORTESÍA DISLICORES.

Posteriormente, Luz María González de Bedout, vicepresidenta de Relaciones Jurídicas y Corporativas, presentó los avances de los proyectos de sostenibilidad de la empresa y expuso el impacto social que Dislicores ha generado en distintas regiones del país.

Respaldo de líderes políticos y reconocimiento institucional

La ceremonia contó con la participación de la senadora Paola Holguín, el representante a la Cámara Juan Fernando Espinal y el exembajador Federico Hoyos, quienes destacaron las razones por las cuales Dislicores fue merecedora de esta distinción. Los asistentes coincidieron en resaltar el papel de la empresa en la promoción de buenas prácticas empresariales y su contribución al desarrollo económico y social.

En las palabras de cierre, Juan Martín González, presidente de la compañía; y Mateo Lourido, gerente comercial, expresaron su agradecimiento al Congreso de la República y reafirmaron el compromiso de Dislicores con la construcción de un país más próspero, sostenible e incluyente.

“Este reconocimiento nos inspira a seguir trabajando con responsabilidad social y ambiental, demostrando que el éxito empresarial puede ir de la mano con el bienestar colectivo”, señalaron.

La jornada concluyó con un brindis simbólico, que representó la unión entre el sector público y privado como un factor clave para impulsar el desarrollo económico y social de Colombia.

Dislicores importa y comercializa productos de alto valor percibido, con un portafolio que reúne marcas internacionales de prestigio y apuestas propias como: El Fortín, Zeux y Mil976 que es una marca posicionada en Colombia y presente en seis países (Estados Unidos, República Dominicana, Panamá, Venezuela, Aruba y Curazao), con planes de expansión a Puerto Rico y Perú.

Más que una distribuidora, Dislicores asegura que conecta a las personas con el mundo a través de experiencias y sabores, promoviendo el consumo responsable y creando vínculos significativos entre las marcas y las personas.

Su operación nacional abarca canales on, off, moderno, tiendas físicas Dislicores Store y plataformas digitales. Con más de 1.400 colaboradores y 41 tiendas, la compañía ofrece espacios que van más allá de la compra: lugares para vivir experiencias y recibir asesoría especializada.

