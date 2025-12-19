x

Diciembre impulsa la moda en Colombia: el sector movería $4 billones solo en este mes

Las compras de fin de año consolidan a diciembre como el mes más fuerte para la industria de la moda en Colombia, que cerraría 2025 con un crecimiento cercano al 10%, impulsado por primas, turismo y consumo emocional.

  • Diciembre concentra el mayor volumen de ventas de moda en Colombia, con picos de compra entre el 20 y el 24 del mes. FOTO: EL COLOMBIANO
Diario La República
hace 5 horas
bookmark

Llegó el fin de año y, con él, la temporada más esperada para el comercio. En Colombia, diciembre no solo es sinónimo de celebraciones, sino también de compras, especialmente en el sector moda. ¿Y qué mejor regalo que una prenda de vestir?

Aunque muchos consumidores aprovecharon los descuentos del Black Friday, una parte importante de la población guarda sus primas y bonificaciones de fin de año para realizar compras de último minuto, impulsando aún más el consumo en esta temporada.

Con un mayor flujo de personas en centros comerciales, niños y jóvenes en vacaciones y una oferta agresiva de promociones, las marcas de ropa viven su mejor momento. Así lo confirma un reciente estudio de Inexmoda, que ratifica a diciembre como el mes más importante para el sector fashion en Colombia.

Le puede interesar: Casi tres de cada diez antioqueños no comprarán en Navidad: aquí las razones

Diciembre, el mes clave para las ventas de moda en Colombia

De acuerdo con Inexmoda, en los últimos siete años —entre 2018 y 2024— diciembre ha concentrado la mayor participación en las ventas anuales de moda, con un promedio histórico del 11,2%. La relevancia del último mes del año se mantendría en 2025, cuando se proyecta que su peso en las ventas totales alcance el 11,14%.

Este comportamiento responde a una combinación de factores: el aumento del tráfico físico por la temporada vacacional y el turismo, el mayor valor emocional asociado a los regalos, la llegada de primas y bonificaciones, así como un incremento en el precio promedio de compra, lo que eleva el ticket por transacción.

Puede leer: Economía colombiana creció 2,9% en octubre impulsada por administración pública y comercio

El sector moda cerraría el año con un crecimiento cercano al 10%

El Instituto para la Exportación y la Moda confirmó que el sector cerraría diciembre con ventas cercanas a los $4 billones, lo que representaría un crecimiento del 9,8% frente a 2024. Con este resultado, se estima que el mercado total de la moda en Colombia alcance los $36,5 billones en 2025, consolidando un año positivo para la industria.

El informe también revela que el mayor volumen de transacciones se concentra entre el 17 y el 24 de diciembre, siendo especialmente intensos los días del 20 al 24, en horas de la mañana. Un segundo pico de consumo se registra entre el 26 y el 31 de diciembre, asociado a compras para fin de año y vacaciones.

En cuanto a las categorías más demandadas, los colombianos priorizan estilos como el formal, activewear, casual o sportwear, denimwear, swimwear o resortwear, además de ropa interior y uniformes para el inicio del nuevo año. Estas preferencias están influenciadas por el turismo, las vacaciones y las expectativas frente al bienestar físico y el entorno laboral.

Finalmente, el diseñador colombiano Hernán Zajar destacó que “diciembre, al ser un mes simbólico al vestir, trae de vuelta colores como el rojo, el verde y el azul, por su alta carga representativa”, marcando también las tendencias cromáticas de la temporada.

Conozca también: Bogotá, Medellín y Cali lideran el consumo de moda urbana en Colombia, ¿cuáles son las prendas que más compran?

