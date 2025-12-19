Junta del Banco de la República no le caminó a Petro y volvió a dejar la tasa de interés en 9,25%

La junta directiva del Banco de la República decidió este viernes mantener inalterada su tasa de interés en 9,25%, durante la última reunión de este año. Como se volvió costumbre en los últimos meses, cuatro directores votaron por dejarlas quietas, mientras que dos apoyaron una reducción de 50 puntos básicos y el restante dio su voto por un recorte de 25 puntos básicos. Podría interesarle: Luis Fernando Mejía anticipa alza en tasas de interés del Banco de la República para 2026: “subirán al menos en tres ocasiones” Para tomar la decisión, la junta tuvo en cuenta que la inflación bajó de 5,5% anual en octubre, a 5,3% en noviembre, pero su nivel continuó por encima de lo observado a finales de 2024.

Además, dijo el banco, las expectativas de inflación futura a uno y dos años aumentaron en mayor grado que la inflación observada.

El Banrep también se refirió a la caída de la reforma tributaria presentada por el Gobierno, con el objetivo de recaudar $16,3 billones. Su no aprobación “demanda del Gobierno Nacional acciones que contribuyan a equilibrar el Presupuesto General de la Nación en 2026”, explicó. Encuentre: Si el salario mínimo sube más de 10%, como sugiere el Gobierno Petro, reducir la inflación será “más difícil y costoso”: gerente de BanRep En su comunicado, el Emisor expresó que la decisión adoptada por la mayoría de los miembros de la junta directiva mantiene una postura cautelosa de la política monetaria que reconoce los riesgos identificados sobre la convergencia de la inflación a la meta.

¿Qué dijo el Gobierno luego de que el Banrepública mantuviera las tasas?

La determinación, de nuevo, no dejó contento al ministro de Hacienda, Germán Ávila, representante del Gobierno en la junta: “seguimos manteniendo las diferencias de opinión con este grupo de directivos del Banco de la República, en el sentido de que, en nuestra opinión, sigue siendo necesario y conveniente la reducción de la tasa de interés de referencia”. Lea más: “No hemos superado los tiempos turbulentos”: gerente del Banco de la República Ávila dijo que Colombia crecerá cerca de 2,9% este año y que ese ritmo hay que mantenerlo, razón por la cual insistió en la necesidad de un ajuste a la baja en los tipos de interés. Siga leyendo: Banrepública dice que caída del dólar es un fenómeno mundial y podría subir tasas si no se controla la inflación Así mismo, el ministro vaticinó que la inflación anual podría regresar a los niveles del 5,2% al cierre del mes en curso.

