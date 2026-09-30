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¿Cuál es el problema entre Miguel Uribe Londoño y María Claudia Tarazona por la “marca Miguel Uribe”? Ambos la quieren registrar

María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Londoño presentaron solicitudes enfrentadas para registrar como marca el nombre del fallecido senador. La decisión está ahora en manos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

  • María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Turbay solicitaron registra de la marca de Miguel Uribe. FOTOS: Colprensa
    María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Turbay solicitaron registra de la marca de Miguel Uribe. FOTOS: Colprensa
El Colombiano
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hace 21 minutos
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El nombre de Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial víctima fatal de un atentado hace un año, ahora es motivo de una disputa: su viuda, María Claudia Tarazona, y su padre, Miguel Uribe Londoño.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) deberá definir qué ocurre con el registro del nombre del exsenador.

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La controversia comenzó en abril de 2026, según reveló Cambio, cuando Miguel Uribe Londoño solicitó ante la SIC el registro de “Miguel Uribe Turbay” como marca, dentro de la clase 35, que incluye servicios relacionados con publicidad, promoción política, gestión de negocios y actividades de carácter benéfico.

María Claudia Tarazona se opuso a esa solicitud. Dice que esos derechos hacen parte del patrimonio que debería heredar su hijo Alejandro. Este medio se contactó con la viuda quien confirmó que sí tiene ese objetivo, pero señaló que no se iba a pronunciar al respecto “ya que son temas familiares sensibles. Por respeto a mis hijas y a a Alejandro”.

Por eso, en julio, Tarazona presentó su propia solicitud para registrar el nombre ante la SIC, relacionada con actividades de beneficencia, voluntariado, promoción de donaciones y participación política.

Así, dos solicitudes distintas buscan obtener derechos sobre una misma denominación.

¿Qué debe decidir la SIC?

La SIC deberá analizar si el registro puede afectar los derechos sobre el nombre y la imagen de una persona fallecida y si existe autorización de quienes tienen derechos sobre ese patrimonio.

La normativa de propiedad industrial establece restricciones para registrar signos que puedan afectar indebidamente derechos de terceros, entre ellos el nombre, la imagen o el prestigio de una persona natural.

La decisión de la SIC está pendiente y podría definir no solo quién obtiene el registro solicitado, sino también cómo se administrará comercialmente el nombre del fallecido senador.

Los desencuentros ya venían de antes

“No puedo concebir que el nombre de Miguel sea usado para dividir”, eso había dicho hace unos meses Tarazona en relación con las peleas internas en el Centro Democrático cuando se estaba escogiendo candidato para las elecciones presidenciales.

Justamente a raíz del respaldo público que le dio Tarazona a Paloma, Miguel Uribe Londoño, quien también había competido dentro del Centro Democrático por la candidatura del partido, cuestionó públicamente esa decisión y sostuvo que Valencia y Álvaro Uribe estaban “utilizando” a su nuera.

Según dijo entonces, Tarazona no debía respaldar a Valencia porque, a su juicio, la dirigente había tenido enfrentamientos con su hijo Miguel Uribe Turbay y le había “hecho la vida imposible”.

La relación entre ambos ya venía marcada por diferencias sobre el manejo del legado del fallecido senador. Tarazona había explicado que, tras la muerte de su esposo, las cosas “se desordenaron” y que, aunque siempre había apoyado a Miguel Uribe Londoño, comenzó a tomar distancia de él porque consideraba que estaba utilizando el nombre de su hijo para “dividir, maltratar y hacer daño”.

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