Disturbios en Bogotá calientan la jornada de marchas del petrismo; vea los recorridos y evite trancones

Por ejemplo, en inmediaciones de la Universidad Distrital, encapuchados bloquearon la avenida Circunvalar con canecas de basura y se enfrentaron con integrantes de la Policía. Durante los disturbios se reportó el lanzamiento de bombas molotov y papas bomba, lo que obligó a cerrar temporalmente la vía. La situación también afectó rutas zonales y alimentadoras de TransMilenio, que tuvieron que tomar desvíos.

A las 9 de la mañana de este miércoles, 14 de octubre, arrancan las marchas del petrismo a nivel nacional. Pero desde ya comenzaron algunos focos de alteraciones al orden público, principalmente en Bogotá.

En Medellín, la marcha está prevista para las 10:00 de la mañana en la sede de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), la Universidad de Antioquia y el centro comercial Aventura . La marcha saldrá por la carrera 43 (Girardot), seguirá por La Playa y la avenida Oriental hacia el sur, hasta la calle San Juan, y terminará en la Plaza de las Luces, frente a La Alpujarra .

En Bogotá , está prevista para las 9:30 de la mañana en el Parque Nacional, desde donde los manifestantes avanzarán hacia la Plaza de Bolívar; podrían afectar vías como la carrera Séptima, la carrera Décima y la calle 26, además de otros corredores del centro de la capital.

A su vez, entrará a regir el nuevo decreto sobre la actuación de la Fuerza Pública durante las protestas. La norma modifica las reglas que regían desde 2021 y abre la posibilidad de intervenir ante hechos violentos sin tener que agotar previamente todas las etapas de diálogo y mediación. El Gobierno sostiene que los cambios buscan responder a situaciones que pongan en riesgo la seguridad, la infraestructura o los derechos de terceros.

En otras ciudades como Ibagué, Cali , Barranquilla, Armenia y Bucaramanga también hay convocatorias. Se trata de la primera movilización de la oposición en el actual gobierno.

En una alocución presidencial este lunes 12 de octubre en la noche, el presidente Abelardo De la Espriella anunció que firmará un decreto para prohibir los bloqueos permanentes de vías públicas como forma de protesta.

“Nunca más un bloqueo permanente de una carretera. Nunca más un carril de TransMilenio convertido en trinchera”, dijo De la Espriella en la alocución transmitida por cadena nacional.

Según explicó, la regla es doble. Por un lado, aseguró que no es un derecho menos para quien protesta en paz, pero busca blindar estos espacios de quienes destruyen: “La marcha pacífica se protege. El diálogo es la regla. La Fuerza Pública no se mete con quien marcha sin agredir”, afirmó.

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Al mismo tiempo, sostuvo que durante años “se dejó que el bloqueo parara la comida, la medicina, la vida, el trabajo, y a eso erróneamente se le llamó derecho”.

Mientras tanto, esta situación mantiene agitado el ambiente político en el Congreso de la República. El partido Pacto Histórico, en una declaración, señaló que “las organizaciones sociales alertan sobre los riesgos del decreto. La protesta pacífica es un derecho constitucional, no una concesión del poder”.

En el mismo sentido se pronunció el representante a la Cámara de ese partido, Gabriel Becerra, quien manifestó que “la democracia se defiende ejerciéndola; frente a los recortes y las medidas autoritarias del Gobierno de Abelardo de la Espriella, ejerceremos nuestro derecho a la protesta pacífica. ¡No nos van a silenciar! Como congresista, estaré en las calles defendiendo las conquistas populares”.

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El ex precandidato presidencial de ese partido, Camilo Romero, incluso usó duros calificativos contra el mandatario nacional: “Abelardo De La Espriella dio un paso más en su talante de dictadorzuelo al violentar anticipadamente la movilización del 14 de octubre. Por un lado dice: ‘el derecho a la protesta pacífica es una garantía constitucional. Quien piense distinto tiene derecho a expresarlo, organizarse y ser escuchado. A los convocantes les pido ejerzan su derecho...’. Y por el otro sale a amenazar, anunciando para esta semana un decreto sobre protesta social y asegurando que quienes promueven la expresión ciudadana en las calles quieren desestabilizar su gobierno, llamándolos ‘instigadores de la maldad’ y que ‘solo buscan engañar al pueblo’. Falsedad y tiranía”, dijo Romero.

Desde el Centro Democrático, el representante a la Cámara, Daniel Briceño, sostuvo que “la izquierda miente cuando dice que el presidente y el ministro Rodrigo Lara quieren acabar con el derecho de protesta por el proyecto de decreto que actualiza el protocolo de intervención. Lo que busca el nuevo decreto es proteger la protesta pacífica, los derechos de los ciudadanos y tener reglas claras para la aplicación del diálogo”.

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