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Dólar abrió este martes al alza y ya se ubica sobre los $3.205

La divisa inició la jornada $12,47 por encima de la TRM de $3.192,53, mientras los mercados reaccionaron al repunte de las acciones tecnológicas y a las noticias sobre una eventual reapertura del estrecho de Ormuz.

  • El dólar abrió este martes en $3.205, mientras el petróleo Brent registró una caída de hasta 2% ante las expectativas sobre una posible reapertura del estrecho de Ormuz. FOTO GETTY
    El dólar abrió este martes en $3.205, mientras el petróleo Brent registró una caída de hasta 2% ante las expectativas sobre una posible reapertura del estrecho de Ormuz. FOTO GETTY
El Colombiano
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Colprensa
hace 1 hora
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Los índices bursátiles finalmente se estabilizaron tras recibir los datos del índice S&P 500, que revelaron que han tenido el mejor día desde su pico en agosto. Esto como consecuencia del éxito de las acciones relacionadas con nuevas tecnologías, tales como las vinculadas a la IA, lo que simultáneamente se suma a las caídas registradas en el petróleo por las tensiones causadas por la posible reapertura del estrecho de Ormuz.

El martes 22 de septiembre, la divisa abrió en $3.205,00, con una diferencia de $12,47 frente a la TRM del día, que se ubicó en $3.192,53. Durante la jornada, tocó un mínimo de $3.205 y un máximo de $3.205. En horas de la mañana se realizaron 8 transacciones por un monto de US$21 millones.

Durante 2026 ha habido muchos cambios en el índice S&P 500, que, tras duplicar su valor en 2025, cayó exponencialmente durante 2026. Sin embargo, ha repuntado con éxito cerca de 30% desde el mínimo que alcanzó en julio. Expertos revelan que su caída en lo corrido de este año es de 20% y se pronostica que sea la peor desde 2008.

En comparación con la jornada del día anterior, que cerró a la baja, pero tan solo $1 por debajo de la TRM del día, manteniendo el interés por el desarrollo de la cumbre Estados Unidos-China, la cual puede tener efectos en las bolsas globales.

En cuestión de monedas, el euro se mantuvo estable con un valor de US$1,1466, mientras que la libra esterlina no presentó cambio y el yen japonés subió 0,2%. Por otro lado, el bitcoin cayó 1,2%, a US$85.903,54.

Le puede interesar: Dólar inicia la semana abriendo a la baja en Colombia y se ubica en $3.170: mercado mira la cumbre Trump-Xi

Precios del petróleo

Según un informe presentado por Bloomberg, el brent perdió hasta 2% de las ganancias, cayendo el barril hasta US$98. Esto se presentó tras el giro de que la agencia japonesa Kyodo News informara que Irán propuso reabrir Ormuz en un plazo de siete días si EE.UU. levanta el bloqueo.

“El movimiento del petróleo refleja el optimismo respecto a los esfuerzos diplomáticos para resolver la guerra entre Oriente Medio y reactivar los flujos regionales”, declaró Mauricio Acevedo, estratega de divisas y derivados en Corficolombiana.

La caída del brent alivia la preocupación acerca de los riesgos de inflación causados por costos de energía muy altos. La entidad también resaltó que los rendimientos de los bonos del Tesoro dieron un giro a la baja, con la tasa a 10 años descendiendo dos puntos básicos, a 4,93%.

Lea más: Dólar sube en la apertura de este miércoles y se ubica en $3.110: aquí los detalles de la jornada

Asimismo, Bloomberg espera que el brent en noviembre caiga 1,6%, a US$98,70 el barril, y que el West Texas Intermediate baje 1,4%, a US$91,09 el barril.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿En cuánto abrió el dólar este martes 22 de septiembre de 2026?
El dólar abrió en $3.205, $12,47 por encima de la TRM vigente para este martes, que se ubicó en $3.192,53. En las primeras horas de negociación se registraron ocho transacciones por un monto de US$21 millones.
¿Por qué cayó el precio del petróleo Brent?
El Brent perdió hasta 2% y llegó a negociarse alrededor de US$98 por barril después de conocerse información sobre una propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días si Estados Unidos levanta el bloqueo. La expectativa de una eventual normalización de los flujos de crudo presionó los precios a la baja.
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