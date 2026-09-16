Dólar sube en la apertura de este miércoles y se ubica en $3.110: aquí los detalles de la jornada

El dólar comenzó la jornada de este miércoles al alza en Colombia, en medio de la expectativa de los mercados por la decisión que tomará la Reserva Federal de Estados Unidos sobre sus tasas de interés. La divisa abrió en $3.110,47, un incremento de $10,02 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para la jornada se ubicó en $3.100,45. Durante los primeros movimientos del mercado, el dólar alcanzó un mínimo de $3.105,20 y un máximo de $3.114,90. Además, ya se habían realizado seis transacciones por US$1,5 millones.

Lo que se espera de la Reserva Federal

De acuerdo con Reuters, se espera que la Reserva Federal suba este miércoles sus tasas de interés por primera vez desde 2023. Le puede gustar: ¿Se debe intervenir la tasa de cambio? Andi pide frenar caída del dólar, pero expertos advierten que no sería conveniente La decisión estaría relacionada con una inflación que permanece por encima del objetivo del banco central estadounidense y con el aumento de los costos de financiación a nivel global. La atención también estará puesta en la forma en que Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal, describa el cambio de política monetaria, pues sería el primero bajo su mandato. El mercado espera que la tasa de interés oficial aumente en 0,25 puntos porcentuales, hasta ubicarse en un rango de entre 3,75 % y 4 %. La expectativa se explica por una inflación que, según la información suministrada, continúa por encima del objetivo de 2 % de la Reserva Federal. A esto se suma el aumento de los costos de financiación de largo plazo a nivel mundial.

La Fed podría mover el dólar

Una modificación en las tasas de interés de Estados Unidos puede tener repercusiones sobre los mercados financieros internacionales y sobre el comportamiento de la divisa estadounidense. En este caso, la expectativa de un aumento de tasas mantiene la atención de inversionistas y expertos sobre el rumbo que podría tomar el dólar a nivel global. La decisión también estará acompañada por el mensaje de Kevin Warsh sobre la política monetaria que seguirá la Reserva Federal. El eventual aumento de tasas iría en contra de la expectativa expresada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando nombró a Kevin Warsh para dirigir la Reserva Federal a comienzos de este año. Trump había señalado que esperaba que su designado redujera las tasas de interés. El presidente estadounidense también amenazó recientemente con imponer nuevos aranceles a las importaciones si la Reserva Federal no disminuye el costo del crédito. Consulte: El dólar cerró en $3.140,30, $43 a la baja frente a la TRM, y alcanza mínimo de $3.125 Por esta razón, la decisión sobre las tasas también concentra la atención sobre la relación entre las prioridades del Gobierno estadounidense y la política monetaria de la Reserva Federal.

Plan de austeridad

En el ámbito local, el Gobierno adelanta un plan de austeridad con el que busca recortar $17,4 billones para intentar reducir el déficit fiscal. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y el presidente Abelardo de la Espriella también han señalado que recurrirán a organismos internacionales para atender el elevado endeudamiento externo que enfrenta actualmente el país. El comportamiento de las cuentas fiscales y las necesidades de financiación del país hacen parte del contexto local en el que se mueve el mercado cambiario.

El petróleo

Los precios del petróleo también registraron movimientos durante la jornada. El Brent caía el miércoles después de que se conociera que Arabia Saudita estaba ofreciendo cargamentos adicionales a través de Omán. La información redujo las preocupaciones sobre el alcance de las interrupciones en el suministro de petróleo de Oriente Medio. Entérese: El dólar acumula una caída de 17% este 2026, ¿qué estrategias usan los exportadores para superar la revaluación? A las 9:26 GMT, los futuros del Brent bajaban US$0,59, equivalentes a 0,54 %, hasta US$108,16 por barril. Por su parte, los futuros del West Texas Intermediate (WTI) en Estados Unidos descendían US$1,20, o 1,13 %, hasta US$104,63. El movimiento se produjo después de que los precios del crudo hubieran subido más de US$3 durante la jornada anterior. El incremento previo estuvo relacionado con información de fuentes del sector naviero según la cual se habían suspendido las cargas de crudo en Yanbu, centro de exportación de Arabia Saudita ubicado en el mar Rojo. Además, Riad habría cancelado entregas a clientes europeos, aumentando la preocupación por posibles interrupciones durante varias semanas en una ruta importante para las exportaciones de petróleo. Mientras el mercado sigue las noticias sobre el suministro de crudo y la evolución de los precios internacionales, el dólar en Colombia permanece atento a la decisión de la Reserva Federal y a las señales que entregue sobre el rumbo de las tasas de interés. Le puede gustar: El dólar baja y el viaje rinde más: estos son los destinos que salen más baratos desde Colombia Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: