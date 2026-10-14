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Don Omar confirmó su regreso a Colombia en 2027: estas son las ciudades en las que se presentará

Tras años de ausencia en los escenarios nacionales, Don Omar rompió el silencio en una transmisión en vivo para confirmar que regresará a Latinoamérica y puntualmente a Colombia. ¿En qué ciudades se presentaría?

  • Colombia forma parte oficial de su tour latinoamericano de 2027, con fechas confirmadas en las tres principales capitales del país. FOTO: Tomada de redes sociales de @donomar
    Colombia forma parte oficial de su tour latinoamericano de 2027, con fechas confirmadas en las tres principales capitales del país. FOTO: Tomada de redes sociales de @donomar
  • Don Omar en medio de una de sus últimas presentaciones en concierto. FOTO: Tomada de redes sociales de @donomar
    Don Omar en medio de una de sus últimas presentaciones en concierto. FOTO: Tomada de redes sociales de @donomar
El Colombiano
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hace 20 minutos
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Este miércoles 14 de octubre se hizo realidad lo que millones de fanáticos esperaban desde 2024, cuando comenzaron los primeros rumores sobre las negociaciones para el retorno de Don Omar a Latinoamérica.

El ídolo puertorriqueño, de 48 años, confirmó a través de un video live en sus redes sociales que en 2027 volverá a recorrer los escenarios del territorio colombiano tras varios años de ausencia.

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Durante una transmisión en directo a través de todas sus plataformas digitales, el intérprete agradeció primero el masivo respaldo a su gira por los Estados Unidos.

Asimismo, destacó el esfuerzo de los latinos que viajaron entre distintas ciudades para acompañarlo, superando los inconvenientes logísticos que suelen presentarse en este tipo de desplazamientos.

Don Omar en medio de una de sus últimas presentaciones en concierto. FOTO: Tomada de redes sociales de @donomar
Don Omar en medio de una de sus últimas presentaciones en concierto. FOTO: Tomada de redes sociales de @donomar

“Soy consciente de que tengo trabajo gracias a ustedes, por eso sé que serán grandes noches cuando nos veamos”, expresó el artista.

Aunque no reveló detalles precisos sobre costos o fechas exactas, el cantante confirmó que su tour incluirá presentaciones inéditas en Medellín, Bogotá y Cali. También dejó entrever la posibilidad de ofrecer múltiples fechas por ciudad durante su paso por la región.

Las especulaciones apuntaron a que los escenarios elegidos serían los estadios Atanasio Girardot en Medellín, Pascual Guerrero en Cali y El Campín en Bogotá. Sin embargo, los recintos definitivos se ratificarán en las próximas semanas.

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La venta oficial de la boletería, junto con las etapas de preventa y el calendario definitivo de conciertos, se habilitará formalmente en noviembre.

Por ahora, el artista anunció que la próxima semana ofrecerá nuevos detalles sobre esta gira que marcará su reencuentro con el público colombiano.

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¿En qué ciudades de Colombia se presentará Don Omar en 2027?
Don Omar se presentará en Medellín, Bogotá y Cali. El propio artista confirmó la inclusión de estas tres ciudades en la ruta de su gira por Latinoamérica.
¿Cuándo sale a la venta la boletería para los conciertos de Don Omar en Colombia?
La venta oficial de la boletería comenzará en noviembre de 2026, mes en el que también se habilitarán las etapas de preventa y se darán a conocer los precios y los canales oficiales de compra.
¿En qué estadios o escenarios de Colombia serán los conciertos de Don Omar?
Los escenarios probables son el Estadio Atanasio Girardot en Medellín, el Estadio Pascual Guerrero en Cali y el Estadio Nemesio Camacho El Campín en Bogotá. Sin embargo, la organización y el artista aún no han hecho la confirmación oficial de estos recintos, dato que se ratificará a partir de noviembre.
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