Don Omar confirmó su regreso a Colombia en 2027: estas son las ciudades en las que se presentará

Este miércoles 14 de octubre se hizo realidad lo que millones de fanáticos esperaban desde 2024, cuando comenzaron los primeros rumores sobre las negociaciones para el retorno de Don Omar a Latinoamérica.

El ídolo puertorriqueño, de 48 años, confirmó a través de un video live en sus redes sociales que en 2027 volverá a recorrer los escenarios del territorio colombiano tras varios años de ausencia.

Le puede interesar: El emotivo mensaje con el que Bryan Cranston despidió a RJ Mitte, su hijo en Breaking Bad: “Es especialmente devastador”

Durante una transmisión en directo a través de todas sus plataformas digitales, el intérprete agradeció primero el masivo respaldo a su gira por los Estados Unidos.

Asimismo, destacó el esfuerzo de los latinos que viajaron entre distintas ciudades para acompañarlo, superando los inconvenientes logísticos que suelen presentarse en este tipo de desplazamientos.