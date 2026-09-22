Donald Trump llega a la Asamblea General de la ONU con el mundo en tensión

La Asamblea General de la ONU empezó este martes, 22 de septiembre, a la espera del discurso de Donald Trump, acérrimo crítico de una institución a la que acusa de ser incapaz de resolver los conflictos en el mundo, justo cuando él mismo parece estar atascado en su guerra en Irán. En su última asamblea como secretario general de la ONU, el portugués António Guterres trazó un panorama sombrío del estado del mundo y pidió colaboración entre las potencias. Las grandes petroleras han tratado a la atmósfera como un “vertedero” durante décadas y han “sacado beneficios de las consecuencias”, dijo Guterres en su último discurso ante los estados miembros. Entérese: Arranca la Asamblea de la ONU: las reuniones clave de Restrepo y su posible encuentro con Trump

Guterres abogó por abandonar los combustibles fósiles, una posibilidad que se aleja ante la decidida política energética de Washington. Estados Unidos y China deben por su parte cooperar ante los desafíos de la inteligencia artificial, pidió el secretario general. ”Los gobiernos con las mayores capacidades en IA tienen las mayores responsabilidades ante la humanidad”, dijo Guterres. Entre los conflictos actuales en todo el planeta, Guterres dedicó unas palabras a Israel y los palestinos: “La violencia, el desplazamiento y la expansión de los asentamientos por parte de Israel en la Cisjordania ocupada están arrasando el camino hacia la paz y despertando el fantasma de la limpieza étnica. No podemos permitir que la solución de dos Estados desaparezca ante nuestros ojos”, dijo. Le puede interesar: ¡Trump se quedó sin cámaras! La prensa ya no cubrirá sus actos tras polémica censura a CNN y otros medios

Trump y el cambio climático: “la mayor estafa” de la historia

La intervención de Trump el año pasado ante la Asamblea General consistió en un ataque frontal contra Naciones Unidas, a las que acusó de inacción mientras él se jactaba de haber puesto fin a siete guerras en apenas unos meses. El republicano también arremetió contra la política migratoria de los países europeos y renovó su negacionismo sobre el cambio climático, al que calificó como ”la mayor estafa” de la historia. Trump tomará la palabra esta vez mientras lucha por salir del conflicto que lanzó junto a Israel a finales de febrero contra Teherán.La guerra muestra signos de un posible agravamiento y afecta la circulación de petróleo y gas, lo que ha tenido repercusión en la economía mundial. Conozca: Xi Jinping y Trump se reunirán esta semana en EE. UU.: comercio, IA y Taiwán estarán sobre la mesa En el ámbito interno, el magnate también atraviesa dificultades de cara a las elecciones de mitad de mandato, enfrentado a una impopularidad creciente alimentada en gran parte por el aumento del costo de la vida.

Trump ante la ONU: contraste entre su discurso de paz y las guerras

El mandatario, sin embargo, no dejará de celebrar el acuerdo recién firmado con Dinamarca sobre el futuro de Groenlandia, que será objeto de una ceremonia oficial en Nueva York. Ese asunto había provocado una grave crisis con los europeos, luego de que Trump amenazara con anexionar a Estados Unidos el territorio autónomo danés. Tampoco olvidará mencionar Venezuela, antes del cara a cara con la presidenta interina Delcy Rodríguez, que gobierna bajo fuerte presión estadounidense desde la captura de Nicolás Maduro por parte de Washington en enero.

“esperamos más bien un contraste entre, por un lado, Donald Trump anunciando y celebrando su balance de hacedor de paz y, por otro, la defensa de las operaciones militares que lleva actualmente a cabo en todo el mundo”, pronostica en diálogo con la AFP Daniel Forti, director de asuntos de la ONU en International Crisis Group. Trump tiene previsto un encuentro con los líderes de su nueva alianza regional, el Escudo de los Américas, lanzada para coordinar la lucha contra el crimen organizado en la región. Lea más: C5i de Medellín alcanza el 36 % de avance y será sede del ‘Escudo de las Américas’: así funcionará También debería reunirse durante la jornada con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, cuando el conflicto con Rusia se ha intensificado en los últimos meses. Una ”guerra ridícula y sin fin”, que “debe detenerse”, dijo recientemente.

Amargo balance: Lula y Macron fijan posición ante Trump en la Asamblea de la ONU

En tanto, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ya anunció que aprovechará el micrófono para pedir a su homólogo estadounidense que “no se entrometa” en las elecciones de Brasil. Lula aspira a un nuevo mandato en las presidenciales de octubre frente al candidato de derecha Flavio Bolsonaro, aliado de Donald Trump. Las encuestas pronostican una segunda vuelta muy reñida entre ambos. Emmanuel Macron, que tomará la palabra por última vez como presidente, tendrá necesariamente muy presente la defensa del compromiso de Francia a favor del multilateralismo. No se vaya sin leer: Con delegación de Restrepo ante la ONU, Abelardo empieza a cumplir su promesa de no salir del país

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