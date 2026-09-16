Con delegación de Restrepo ante la ONU, Abelardo empieza a cumplir su promesa de no salir del país

El presidente Abelardo de la Espriella empieza a cumplir una de sus promesas de campaña, en este caso la de no salir del país durante su gobierno. El mandatario no viajará a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas y será su vicepresidente, José Manuel Restrepo, quien represente a Colombia en este escenario internacional.

Restrepo confirmó que será el encargado de llevar ante Naciones Unidas el mensaje del nuevo Gobierno durante la Semana de Alto Nivel, que se desarrollará en Nueva York. El debate general está programado entre el 22 y el 26 de septiembre, con una jornada adicional el 28.

La decisión marca un hecho particular para Colombia. Desde 2001, los presidentes del país habían asistido personalmente a este encuentro e intervenido ante la Asamblea General. Ahora, la representación estará en cabeza del vicepresidente.

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Durante la campaña presidencial, el hoy presidente aseguró que no viajaría al exterior durante sus cuatro años de gobierno y que delegaría este tipo de compromisos internacionales en Restrepo y en el canciller.

“Me comprometo a no viajar al extranjero durante mi mandato; eso se lo voy a dejar a José Manuel Restrepo, mi vicepresidente, y al canciller. Yo voy a irme una semana por departamento con lista en mano, como hacemos en la empresa privada, con los temas de cada departamento, con los dolores, con un puesto de mando unificado resolviendo. Policía, Ejército, ministros y demás miembros del gobierno”, dijo en campaña en entrevista con Caracol Televisión.

Agenda de Restrepo en EE. UU.

El vicepresidente tendrá una agenda que irá más allá de la intervención ante Naciones Unidas. Según explicó, sostendrá reuniones bilaterales con otros países y encuentros con organismos multilaterales, fondos de inversión, fondos soberanos y empresarios, con el propósito de promover a Colombia como destino de inversión.

El propósito será presentar proyectos nacionales y explicar las condiciones que plantea el Gobierno para atraer capital extranjero. Para preparar esta agenda, Restrepo ya sostuvo reuniones con ProColombia.

Restrepo también señaló que llevará el mensaje del Gobierno sobre el modelo que busca impulsar la administración de De la Espriella, basado, según sus declaraciones, en la defensa de las libertades, la iniciativa privada, la democracia y las instituciones.

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Para preparar esta agenda, el vicepresidente ha trabajado con el canciller Omar Bula, la embajadora de Colombia en Estados Unidos y el embajador ante Naciones Unidas.