¿Dónde puede retirar la plata de Nequi tras su separación de Bancolombia este martes?

Nequi inició este martes, 1 de septiembre de 2026, sus operaciones como Nequi S.A. Compañía de Financiamiento, una nueva compañía perteneciente al Grupo Cibest. Este paso marca la evolución de la plataforma financiera digital y su operación independiente de Bancolombia. Sin embargo, para los usuarios no representa cambios en la experiencia ni en la manera en que manejan su dinero dentro de Nequi. La compañía aseguró que sus clientes pueden continuar utilizando la aplicación con normalidad y acceder a los servicios que ya tienen disponibles.

Dónde retira la plata de Nequia

No. Nequi informó que sus usuarios no deben realizar ninguna acción como consecuencia de este proceso. La aplicación continúa funcionando de la misma manera y las personas pueden seguir enviando, recibiendo, pidiendo, recargando y retirando dinero. Consulte: Nequi revela su estrategia con IA: 80% de atención automatizada y cartera de crédito multiplicada por diez También pueden utilizar los cajeros y corresponsales de Bancolombia sin costo, así como solicitar créditos a través de la plataforma. Los canales de atención de Nequi tampoco cambian con el inicio de operaciones como compañía de financiamiento.

¿Quién vigila a Nequi y qué pasa con la plata de los usuarios?

Con su nueva estructura, Nequi S.A. Compañía de Financiamiento es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). La compañía también informó que el dinero de sus usuarios cuenta con el respaldo del seguro de depósitos de Fogafín, como parte del nuevo esquema bajo el cual desarrolla sus operaciones. Entérese: Nequi se convierte en neobanco desde mañana: qué cambia para sus 29 millones de usuarios De esta manera, Nequi inicia esta nueva etapa manteniendo sus servicios financieros digitales y bajo la supervisión de la autoridad financiera colombiana.

¿Cómo se comunicarán los cambios oficiales de Nequi?

Nequi señaló que cualquier comunicación relacionada con este proceso tendrá un carácter exclusivamente informativo y será difundida mediante sus canales oficiales. Entre ellos están la aplicación Nequi, el sitio web nequi.com.co, el correo electrónico hola@nequi.com.co, la línea de atención 300 600 0100 y sus redes sociales oficiales.

Los usuarios de Nequi podrán continuar utilizando la aplicación y sus servicios con normalidad tras el cambio de estructura.

La compañía hizo además un llamado a los usuarios para prevenir posibles intentos de fraude durante este proceso. Nequi advirtió que nunca solicitará información financiera o personal a través de terceros, llamadas telefónicas o enlaces externos. Por ello, las comunicaciones que pidan datos personales o financieros mediante esos mecanismos no corresponden a los canales oficiales de la plataforma.

¿Qué busca Nequi con su nueva etapa?