Caminata terminó en pesadilla en El Salado: habrían retenido a visitantes y robado hasta sus claves bancarias

Una caminata por los senderos de El Salado, en Envigado, al sur del Valle de Aburrá, terminó en una situación de angustia para un grupo de visitantes que aseguró haber sido interceptado por varios hombres armados mientras avanzaba hacia la zona de la Cueva del Higuerón y la Cascada de las Golondrinas, en el recorrido que conduce hacia el Alto del Escobero.

De acuerdo con las denuncias conocidas, los agresores habrían utilizado armas blancas y gas pimienta para intimidar a los caminantes y obligarlos a apartarse del sendero principal.

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Estos, al parecer, abordaron a los visitantes en el camino y los habrían obligado a avanzar cerca de 50 metros hacia una zona apartada del sendero, donde aparentemente ya había otras personas retenidas.

La permanencia en el sitio no habría sido igual para todos. Algunos de los caminantes habrían permanecido retenidos alrededor de 40 minutos, mientras que para otras personas la situación se habría extendido por cerca de tres horas.

Durante ese tiempo, los agresores habrían despojado a los visitantes de diferentes objetos personales, entre ellos celulares, relojes y joyas. Pero el robo no habría terminado en las pertenencias físicas.

Uno de los elementos que más preocupa del caso es que, según la denuncia, los caminantes habrían sido presionados para entregar las claves de acceso de sus teléfonos.

Con esa información, los delincuentes presuntamente habrían intentado realizar movimientos de dinero y transferencias desde las cuentas de las víctimas.