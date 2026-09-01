¿Dónde puede retirar la plata de Nequi tras su separación de Bancolombia este martes?

Nequi inició este martes, 1 de septiembre de 2026, sus operaciones como Nequi S.A. Compañía de Financiamiento, una nueva compañía perteneciente al Grupo Cibest.
Este paso marca la evolución de la plataforma financiera digital y su operación independiente de Bancolombia. Sin embargo, para los usuarios no representa cambios en la experiencia ni en la manera en que manejan su dinero dentro de Nequi.
La compañía aseguró que sus clientes pueden continuar utilizando la aplicación con normalidad y acceder a los servicios que ya tienen disponibles.