“Ahora podrá pagar a cuotas”: Nequi lleva sus créditos a los datáfonos de Redeban

Nequi y Redeban anunciaron en la Convención Bancaria una alianza para cambiar la forma en que millones de colombianos pueden utilizar el crédito al momento de hacer una compra. La propuesta permitirá que las personas que tengan un crédito preaprobado con Nequi puedan solicitarlo directamente desde la aplicación y utilizarlo para pagar en comercios físicos que cuenten con datáfonos de Redeban. La iniciativa comenzará con un despliegue gradual y posteriormente se ampliará a más establecimientos. El fin de esta alianza es llevar al mundo físico una alternativa que Nequi ya ofrece para compras digitales, utilizar un crédito preaprobado como medio de pago. “El crédito cobra valor cuando está disponible en el momento en que una persona realmente lo necesita”, afirmó Andrés Vásquez, CEO de Nequi. Según Nequi, más de 1 millón de personas ya tienen uno o más créditos activos con la compañía y cerca de 40% o 45% de quienes han accedido a crédito con Nequi no habían tenido antes una experiencia de crédito formal. Lea aquí: Nequi revela su estrategia con IA: 80% de atención automatizada y cartera de crédito multiplicada por diez

Más de 3 millones de personas tendrían acceso al crédito en el punto de compra

Nequi aseguró que actualmente tiene más de $10 billones en créditos preaprobados para más de 3 millones de clientes potenciales. Estos usuarios podrán utilizar esos cupos para compras físicas a medida que los comercios se incorporen al servicio. La compañía señaló que su cartera de crédito ya alcanza alrededor de $2,3 billones, con más de un millón de personas con créditos activos. La expectativa es llevar esa cartera a entre $2,5 billones y $2,7 billones, y posteriormente continuar ampliándola. Cabe recordar que los cupos preaprobados no son iguales para todos los usuarios. De acuerdo con la explicación entregada por Nequi, pueden ir desde $200.000 hasta $25 millones, dependiendo de la capacidad de pago y del análisis de riesgo de cada persona. El crédito promedio activo se ubica actualmente alrededor de $2,7 millones. Con la nueva modalidad, Nequi espera que el desembolso promedio por operación pueda disminuir, debido a que el usuario tendrá la posibilidad de utilizar su cupo en diferentes compras y momentos, en lugar de desembolsarlo completamente para una necesidad específica. En contexto: Nequi se independiza de Bancolombia desde septiembre: esto cambiará para los usuarios Nequi pone el siguiente ejemplo: una persona puede llegar a un comercio y encontrar un producto que cuesta $1 millón, pero tener solamente $600.000 disponibles en su cuenta. En ese escenario, el datáfono podrá combinar diferentes medios de pago y permitir que los $600.000 se paguen con débito y los $400.000 restantes mediante el crédito preaprobado de Nequi, siempre que el usuario tenga disponible esa opción y cumpla las condiciones correspondientes. Para Redeban, esta es una manera de convertir el crédito en un medio de pago adicional dentro de una infraestructura que los comercios ya utilizan. “Lo que estamos haciendo es habilitar un medio de pago adicional”, explicó Andrés Felipe Duque, presidente ejecutivo de Redeban.

¿Cómo funcionará el crédito de Nequi en los datáfonos de Redeban?

El procedimiento busca mantener la operación habitual del comercio y trasladar la autorización del crédito al celular del cliente. Primero, el consumidor le indica al comercio que quiere pagar con Nequi. El establecimiento selecciona Nequi como medio de pago en el datáfono de Redeban e ingresa el número de celular del cliente. Después, la solicitud llega mediante una notificación push a la aplicación Nequi. Allí el usuario puede revisar el valor de la compra, confirmar que desea continuar y seleccionar el crédito preaprobado. Si el crédito está disponible y la persona decide utilizarlo, puede conocer las condiciones del préstamo, definir el plazo correspondiente y autorizar el desembolso desde la aplicación. Una vez aprobada la operación, el dinero se desembolsa al comercio y el datáfono recibe la confirmación de la transacción. El usuario, a su vez, puede consultar posteriormente en Nequi información como el monto desembolsado y la fecha de pago. Para el comercio, según las compañías, la operación es transparente y no exige modificar la dinámica habitual de la caja. “El comercio no tiene que hacer nada”, explicó Duque. La intención es que la operación se integre al datáfono que ya está conectado con la caja del establecimiento.

Redeban pondrá más de 340.000 datáfonos al servicio de la alianza

La escala potencial de la alianza está en la infraestructura de Redeban. La compañía cuenta con más de 340.000 datáfonos activos y presencia en aproximadamente 98% de los municipios de Colombia, una red que permitirá ampliar progresivamente los puntos donde los usuarios podrán utilizar esta alternativa. Redeban procesa diferentes medios de pago en sus terminales: tarjetas débito y crédito, tarjetas privadas, pagos mediante Bre-B y otras soluciones transaccionales. “Redeban es el habilitador tecnológico del crédito”, explicó Duque, al precisar que la compañía no otorga el préstamo. El crédito continúa siendo de Nequi; Redeban permite que pueda utilizarse en el punto físico. La compañía espera iniciar con algunos comercios, entre ellos cadenas que ya han mostrado interés, y posteriormente ampliar la cobertura. La estrategia contempla que las propias cadenas comerciales y sus trabajadores ayuden a familiarizar a los consumidores con la nueva modalidad.

¿La alianza tendrá un costo adicional para el usuario?