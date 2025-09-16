Desmonte de erradicación manual y “paz total”, la motivación para que EE. UU. descertificara a Colombia, según Duque

La descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos en la lucha antidrogas generó un remezón político interno. Aunque Washington mantuvo la ayuda económica, el país quedó bajo advertencia por los bajos resultados en erradicación e incautaciones. La medida, inédita en dos décadas, amenaza con golpear la confianza internacional y el costo de la deuda pública.
El expresidente Iván Duque fue una de las voces más duras frente a la decisión. Recordó que entre 2018 y 2022 Colombia obtuvo la certificación gracias, según él, a la erradicación manual, las extradiciones y los golpes a los carteles. En contraste, señaló que el actual Gobierno desmanteló los grupos de erradicación, redujo incautaciones a niveles históricos y permitió la expansión de cultivos. “Esto no es más que la consecuencia de un Gobierno connivente con la criminalidad”, afirmó. Duque calificó la “paz total” como “paz fatal” y propuso retomar la fumigación aérea con herbicidas modernos.