Ecopetrol declaró desiertos procesos para importar gas natural y promete acelerar Sirius

Ecopetrol declaró desiertos los procesos para comprar gas natural licuado (GNL) importado porque las ofertas recibidas no cumplían las condiciones comerciales necesarias y podían generar sobrecostos para los usuarios. Así lo informó la petrolera este 19 de octubre por medio de un comunicado. Ecopetrol concluyó que los precios propuestos en el mercado internacional no tenían suficiente respaldo en los compromisos de compra que estaban dispuestos a asumir los clientes locales. La empresa evaluó ofertas con compromisos de suministro a cinco años, en procesos iniciados durante el gobierno anterior. Sin embargo, determinó que las propuestas no preservaban adecuadamente la competitividad del suministro, la rentabilidad esperada ni el nivel de riesgo que estaba dispuesta a asumir. Consulte: “Es paja”: presidente del GEB advierte que gas venezolano y Sirius no resolverán la escasez en Colombia El principal riesgo consistía en comprometer compras de gas en el exterior sin contar con una base de ventas compatible para recuperar los costos. Además, los sobrecostos podrían trasladarse a los usuarios finales. Por eso, al no cumplirse las condiciones comerciales mínimas, los procesos no pudieron adjudicarse.

Acelera el desarrollo de Sirius

La estrategia de la empresa consiste en fortalecer la producción nacional, acelerar el desarrollo de Sirius y avanzar en otros activos estratégicos que permitan atender el déficit de abastecimiento en el mediano plazo. Para lograrlo, será necesario desarrollar los hallazgos de gas, gestionar oportunamente los permisos y coordinar la infraestructura requerida para llevar el combustible al mercado. Mientras esos proyectos entran en operación, Ecopetrol seguirá buscando alternativas competitivas de suministro importado. La compañía sostiene que debe atender las necesidades inmediatas del país sin comprometer los recursos necesarios para desarrollar nuevas fuentes de abastecimiento. Le puede gustar: Petroleros respaldan decisión del Consejo de Estado sobre la protesta y piden acuerdos para sacar adelante proyecto Sirius Ecopetrol reafirmó su compromiso con la seguridad energética de Colombia y con la protección de sus recursos. Según la empresa, la solución requiere combinar alternativas de suministro de corto plazo con el desarrollo de nueva producción nacional.

¿Por qué toca importar gas?

La menor disponibilidad de gas nacional ha aumentado la necesidad de acudir a los mercados internacionales. Sin embargo, importar gas natural licuado implica comprar el combustible, transportarlo en buques y regasificarlo antes de entregarlo a los usuarios. A estos costos se suma la competencia con compradores de Europa y Asia, en un mercado afectado por la crisis de Oriente Medio. Además, el fenómeno de El Niño, declarado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) el 8 de octubre, reducirá la generación hidroeléctrica y aumentará la demanda de gas para las plantas térmicas. En este escenario, Ecopetrol continuará evaluando alternativas de importación que permitan atender las necesidades del mercado con volúmenes, plazos y fórmulas de precio compatibles con las condiciones de comercialización en Colombia.

Reservas de gas cayeron 39%

La decisión de buscar alternativas de suministro ocurre mientras disminuyen las reservas y la producción nacional. Según las cifras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), las reservas probadas de gas del país pasaron de 2.817 gigapies cúbicos al cierre de 2022 a 1.717 gigapies cúbicos al cierre de 2025, una reducción cercana al 39%. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. En el mismo periodo, la producción comercializada anual cayó aproximadamente 26%, al pasar de 392 a 290 gigapies cúbicos.

Ecopetrol sostiene que el riesgo de desabastecimiento ya se conocía antes de 2022. En 2017, la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), en su Balance de Gas Natural 2017-2026, proyectó un posible desbalance entre la oferta y la demanda a partir de 2024. La compañía atribuye parte de las dificultades actuales a las decisiones del gobierno de Gustavo Petro, que descartó la firma de nuevos contratos de exploración y producción, lo que, según su posición, limitó las opciones para incorporar nuevas reservas mientras los campos existentes continuaban declinando.

No se hicieron proyectos pilotos

Ecopetrol también cuestiona que el gobierno anterior impidiera la realización de los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII) en yacimientos no convencionales, pese a que contaban con licencia ambiental. Asimismo, señala que se detuvo la perforación del pozo exploratorio Komodo, destinado a ampliar la frontera de exploración costa afuera del país. Para la compañía, estas decisiones restringieron las alternativas que Colombia podía desarrollar frente a un riesgo de abastecimiento anunciado con anterioridad. Entérese: Sirius, el mayor descubrimiento de gas en la historia de Colombia, comenzaría producción a partir de 2029

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