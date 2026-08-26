¡Ojo! EE. UU. revocará visas de turismo a extranjeros que pidieron asilo

El gobierno de Estados Unidos prepara una nueva ofensiva contra quienes utilizan visas de turismo o negocios para permanecer en el país mediante solicitudes de asilo. El Departamento de Estado anunció el martes 25 de agosto que trabaja con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para identificar a extranjeros en esa situación y revocar sus visas.
La medida se dirige a personas que obtuvieron visas de no inmigrante B1 y B2, destinadas a viajes de negocios y turismo, entre 2016 y 2026, y que posteriormente solicitaron asilo o tienen actualmente un trámite de este tipo.
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El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, confirmó la decisión a la AFP y explicó que las autoridades buscan revisar los casos de quienes ingresaron a Estados Unidos afirmando que serían visitantes temporales, pero después iniciaron un proceso para permanecer de manera permanente.
“Estamos colaborando con el DHS para identificar y revocar las visas de no inmigrante de los extranjeros que han llegado a Estados Unidos alegando ser visitantes de corta duración, pero que luego solicitan asilo para quedarse aquí de forma permanente”, declaró Pigott.