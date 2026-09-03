Ejercicio y cáncer: ¿mantener la actividad física puede ser útil durante el tratamiento?

Con los años aumentan las evidencias del beneficio que trae el ejercicio físico a las personas durante y después de los tratamientos contra el cáncer. Según los expertos, mantenerse activo en los meses de las quimioterapias disminuye los riesgos asociados al sedentarismo, reduce la sensación de cansancio o fatiga, combate la depresión y ansiedad y sería una práctica adecuada para conciliar el sueño. “La actividad física puede que también le ayude a sobrellevar los efectos secundarios y posiblemente a reducir su riesgo de que el cáncer llegara a regresar en un futuro”, se lee en una publicación de la American Cancer Society.

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Mantenerse en movimiento, con una rutina adaptada a las condiciones de cada paciente, ayuda a preservar la masa muscular y ósea y contribuye a mejorar la calidad de vida durante y después de los tratamientos oncológicos. Giovanni Echeverri Sánchez, profesional en Ciencias del Deporte, especialista en rehabilitación oncológica y director de Oncofit, dice que el ejercicio es un coadyuvante de los tratamientos oncológicos. Durante los periodos de incapacidad asociados al diagnóstico o a las terapias, los pacientes suelen reducir su nivel de movimiento. Esta disminución puede afectar la masa muscular y la masa ósea y sumarse a los efectos secundarios de los tratamientos.

Por esta razón, sostiene que, siempre que las condiciones del paciente lo permitan, es importante mantener algún nivel de actividad física durante el proceso. La recomendación, sin embargo, no significa que todos los pacientes deban realizar la misma rutina. El tipo, la intensidad y la frecuencia del ejercicio deben ajustarse al diagnóstico, al tratamiento y al estado físico de cada persona.