Hasta escoltados tienen que entrar los transportadores de combustible a veredas de Segovia

El nordeste de Antioquia, particularmente Segovia y Remedios, sigue sumido en la zozobra por cuenta de los grupos armados ilegales.
Ahora, a la grave criminalidad y una andanada de homicidios, al menos cinco en las últimas 36 horas, se suman las restricciones que impusieron los delincuentes a la movilidad de la comunidad por las veredas Río Bagre y Cañaveral.
La afectación ante el “toque de queda” la están sintiendo los habitantes por la carencia de combustible. Incluso, para garantizar que este llegue a las comunidades, el Ejército acompaña su transporte con el fin de que se enciendan los motores que ayudan al desarrollo de las actividades comerciales y mineras.