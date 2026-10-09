“Si hay algún daño en la pista, tenemos una póliza que la paga toda”: organizadores de fiesta de electrónica en el Atanasio

Tras la polémica por el montaje de uno de los cuatro escenarios más grandes del festival de música electrónica EDC en el estadio de atletismo Alfonso Galvis Duque, la empresa Páramo Presenta, organizadora de este evento, aseguró que esta labor se hizo con todos los protocolos para preservar intacto el tapete de la pista y que, en caso de haber algún daño, se tiene una póliza que respondería por la totalidad de este espacio. Francisco Mendoza, gerente de festivales de Páramo Presenta, señaló que cuando se hizo la solicitud de los escenarios deportivos para el montaje de este evento de electrónica, uno de los más grandes del mundo, se tuvieron conversaciones con el Inder Medellín para conocer las condiciones de cada uno de los espacios, incluyendo la pista de atletismo que estaba siendo remodelada en ese momento.

En medio de esas conversaciones se tuvo en cuenta que el montaje en este estadio de atletismo se iba a hacer sobre una obra nueva, por lo que se hablaron de todas las condiciones para evitar que el escenario, los vehículos o los asistentes pudieran generar cualquier afectación permanente al tapete nuevo, que se renovó tras 16 años. “Hicimos todos los diseños y analizamos todo para poder hacer un montaje que estuviera dentro de las prácticas del cuidado de los espacios. Nosotros optamos por poner varias capas de elementos, entre ellos uno llamado arena panel, el cual permite soportar toneladas de peso sin afectar los espacios que pueda tener debajo del mismo”, explicó Mendoza. Entérese: El estadio de atletismo de Medellín se renueva para la élite internacional y la ciudadanía La protección, hablando particularmente de la pista de atletismo, consiste en que en una primera capa se pusieron plásticos y encima de las mismas unas láminas de madera planas. Encima de estas se ubicó el arena panel, una serie de placas metálicas con amortiguación que soportan decenas de toneladas sin dañarse. Estas últimas fueron las usadas para que los camiones y las grúas pasaran sobre el tapete nuevo de la pista de atletismo, además de ubicar el escenario sobre uno de los costados de este espacio deportivo, con el fin de que, cuando se retire, la pista conserve sus características naturales, explicó Mendoza.

¿Si aun así, la pista se daña?

Pero como los eventos deben contar con toda clase de garantías, este megaconcierto no es la excepción. Entre los acuerdos sostenidos para el alquiler de este espacio, se tuvo que conseguir una póliza para cubrir todos los riesgos, incluyendo si por el escenario, las personas o el paso de las grúas, la nueva pista de atletismo se daña, tal como temen los corredores.

Estas láminas metálicas son el arena panel, las cuales cuentan con una amortiguación y están integradas unas con otras para amortiguar el peso en los escenarios deportivos para evitar los daños. FOTOS: SANTIAGO OLIVARES TOBÓN

“Para cumplir con todos los seguros que requiere la Alcaldía de Medellín, se nos exigió una póliza de cumplimiento de garantía por daños del 100% de lo que le costó la pista a la ciudad. Esto significa que si hay un daño en la pista, tenemos una póliza que paga el valor que costó al Inder y a la Alcaldía de Medellín”, aseguró Mendoza. Así las cosas, la póliza, contratada por los organizadores con Seguros del Estado, permitiría que si hay alguna fractura parcial o total del tapete de atletismo, mediante la misma se puedan pagar los 21.000 millones de pesos que costó la instalación de la misma, la cual fue inaugurada el pasado 19 de junio. La situación se generó luego de que el atleta, instructor y periodista Juan Pablo Ramírez pusiera en conocimiento esta situación y los riesgos que el montaje y el propio concierto pudieran generar sobre el tapete, que cuenta con las mismas especificaciones que los usados para los Juegos Olímpicos de París 2024. Le puede interesar: Después de 16 años, el templo del atletismo de Medellín tendrá pista nueva: estos son los detalles Señaló que es un tapete de la marca Mondo, el cual cuenta con un sistema de cámaras de aire que amortigua la pisada y brinda propulsión a los corredores, idóneo para las carreras rápidas que se tienen previstas en este escenario. Lo delicado del asunto, según el deportista, es que con el paso de estos vehículos, el peso puede hacer colapsar el material, haciendo que no cumpla con su función de propulsión. En muchos casos, los daños no son notorios a simple vista, pero sí pueden afectar el comportamiento al momento de que pasen los atletas por el punto afectado.

Durante el evento de música electrónica EDC, que se hará este sábado y domingo en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, se espera la asistencia de cerca de 50.000 personas por día, situación que también preocupa a los deportistas por el riesgo de las afectaciones al escenario una vez vuelva a estar habilitado. Ante la cantidad de personas que se esperan, no solo de Medellín, sino de Estados Unidos, América Latina y Europa, la ciudad podría tener una derrama económica de más de 100.000 millones de pesos, razón por la cual desde la Alcaldía de Medellín defendieron la organización de este festival. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: