El Niño se fortalece: ya hay 90% de probabilidad de que sea “muy fuerte” para fin de año

El fenómeno de El Niño aumenta sus propabilidades de que sea un evento muy fuerte, así lo hizo saber la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, NOAA, en su último boletín mensual del ENSO, este 10 de septiembre, con un diagnóstico que pocas veces se había visto en 76 años de registros.
“El Niño se está fortaleciendo, con una probabilidad mayor del 90% de un evento muy fuerte durante el otoño e invierno del Hemisferio Norte 2026-27”, dice el comunicado del Centro de Predicción Climática.
El dato que más pesa está unas líneas después. Para el trimestre octubre-diciembre de 2026 hay 75% de probabilidad de un evento histórico, que superaría la intensidad de todos los Niño registrados desde 1950. Es decir, el más fuerte en 76 años.
Ante el reporte, Sergio Cabrales, profesor y consultor del sector minero-energético, agrega que “El Niño se consolida, hay 98% de probabilidad de un evento muy fuerte al cierre de 2026. La probabilidad de El Niño alcanza el 100%, lo que confirma que el fenómeno continuará dominando el escenario climático durante los próximos meses”.