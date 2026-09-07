Ahorre o pague más: así es el Plan Energía YA con el que De la Espriella busca enfrentar El Niño

El presidente Abelardo de la Espriella anunció un paquete de medidas para anticiparse al impacto del fenómeno de El Niño sobre el sistema eléctrico colombiano y reducir los riesgos para el suministro de energía en los próximos meses. El mandatario informó, a través de su cuenta de X, que las medidas ya fueron aprobadas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y hacen parte del denominado Plan Energía YA. Puede leer: Más de 13.000 consultas previas en 15 años: así está el debate para reformar este trámite en Colombia “Con el plan nos anticipamos a El Niño para proteger el suministro de energía de los colombianos”, escribió.

El plan tiene dos pilares principales: incentivar el ahorro de energía de los hogares y fortalecer la generación térmica, con el objetivo de preservar las reservas de agua de los embalses antes de la temporada seca de finales de 2026 y comienzos de 2027.

Así funcionará el incentivo al ahorro de energía

La primera medida establece un esquema que premia a los usuarios que reduzcan su consumo eléctrico y, al mismo tiempo, genera un cobro adicional para quienes aumenten significativamente su demanda. Entérese: Por tercer día, Medellín no alcanza la meta de ahorro de agua, ¿qué viene ahora? Los usuarios que reduzcan su consumo mensual en más de 10% frente a su meta individual recibirán un beneficio en la factura de energía. Por el contrario, quienes superen esa meta de consumo en más de 10% deberán asumir un cobro adicional. La medida busca que los consumidores tengan un incentivo económico para reducir el uso de electricidad durante un periodo en el que el sistema enfrenta menores aportes hídricos y existe una mayor necesidad de preservar el agua almacenada en los embalses. Sin embargo, el Gobierno estableció una excepción: los usuarios de los municipios afectados por el terremoto estarán exentos del esquema. Vea aquí: Cambia la factura de luz: desde el 1 de septiembre arranca el ahorro de energía por El Niño

Generación térmica para proteger los embalses

El segundo componente del Plan Energía YA está relacionado con la generación de electricidad mediante plantas térmicas. El Gobierno activará un mecanismo para garantizar la generación térmica y reducir la presión sobre las reservas de los embalses, de manera que el sistema llegue con mayores recursos hídricos a la temporada seca prevista para finales de 2026 y principios de 2027. La estrategia cobra relevancia ante la expectativa de un Niño mucho más fuerte, escenario que puede reducir los aportes de agua a los embalses y aumentar la necesidad de generación térmica. En términos simples, la apuesta es utilizar más generación térmica cuando sea necesario para evitar un uso excesivo del agua almacenada en las hidroeléctricas.

Gobierno busca contener el impacto en las tarifas de energía

De la Espriella aseguró que una de las prioridades del plan es evitar que las condiciones del sistema eléctrico se traduzcan en incrementos desbordados en las tarifas, especialmente en las regiones más vulnerables. Entre ellas mencionó particularmente al Caribe y el Chocó. El presidente reconoció que el nuevo esquema podría generar aumentos para algunos usuarios, dependiendo de su comportamiento frente a la meta de consumo. Sin embargo, sostuvo que el resultado agregado será favorable para los consumidores. Lea también: Deuda de entidades públicas con empresas de energía alcanzó máximo histórico: deben $1,5 billones en servicios “Puede haber incrementos para algunos usuarios, pero el precio promedio nacional será inferior al que los colombianos habrían tenido que pagar de mantener el esquema anterior”, señaló el mandatario. De esta manera, el Gobierno plantea el plan no solo como una estrategia para garantizar el suministro, sino también como un mecanismo para moderar el impacto económico de El Niño sobre las facturas de electricidad.

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