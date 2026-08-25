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El Periódico de Mañana: Caso Quintero, riesgo del racionamiento y Cien años de soledad

Juan Diego Ortiz Jiménez
Juan Diego Ortiz Jiménez

Metro

Daniel Rivera Marín
Daniel Rivera Marín

Editor General

hace 1 hora
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¡Estrenamos nuevo formato! En “El Periódico de Mañana”, Daniel Rivera Marín y Juan Diego Ortiz te traen un adelanto picante y exclusivo de la edición que saldrá a la calle mañana miércoles 26 de agosto. Te revelamos en primicia los secretos detrás del aplazamiento del caso de Miguel Quintero, los detalles del viaje de Federico Gutiérrez a EE. UU. contra las redes de explotación infantil, la preocupante alerta de racionamiento de agua por el Súper Niño, las polémicas prisiones en alta mar y la conmovedora escena de la masacre de las bananeras en Netflix. ¡Un abrebocas perfecto para que mañana mismo corras a comprar tu periódico impreso o leas las notas completas en nuestra página web!

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