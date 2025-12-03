Tras casi un año de secuestro, el ELN liberó a 28 personas, incluyendo a cinco menores de edad

El ELN liberó a 28 personas que mantenía secuestradas desde enero en el marco de una arremetida contra otros rebeldes que dejó más de un centenar de muertos en la frontera con Venezuela, informó la Defensoría del Pueblo.

Entre los rehenes que fueron entregados a una comisión humanitaria había cinco menores de edad, aseguró en un comunicado la entidad encargada de velar por los derechos humanos.

En imágenes compartidas por la institución se ve a los secuestrados a la espera del momento de la liberación, sentados en sillas plásticas junto a delegados de la ONU y la Iglesia católica que acompañaron el proceso.

A su lado aparece alias Ricardo, principal comandante de la guerrilla en la zona, rodeado de hombres encapuchados que portan fusiles.

El ataque del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a inicios de año, en una región conocida como el Catatumbo, fue el más sangriento ocurrido durante el gobierno del presidente Gustavo Petro y sepultó los diálogos de paz con ese grupo.