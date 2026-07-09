La historia de la empresa que le vendió drones a la Policía y que, casi 4 años después, aún no cumple con la entrega

La Procuraduría adelanta una investigación disciplinaria contra tres oficiales activos de la Policía y un coronel retirado de esa institución por presuntas irregularidades en un contrato clave para la vigilancia aérea del país.
Se trata de la compra de varios drones que la Policía Nacional había señalado como necesarios para vigilar zonas fronterizas, con el propósito de reducir el contrabando y otras formas de criminalidad.
El ente de control informó recientemente que abrió un proceso disciplinario contra miembros del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional y del Centro Integral Policial Permanente Anticontrabando, por presuntas anomalías en la adquisición de unos equipos que, hasta la fecha, el contratista no ha entregado.